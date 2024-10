Usuarios de Telcel se quejan del servicio en redes sociales: “Se me gastan rápido mis datos”

“A mi siempre me sobraba más de la mitad de mi plan y en este mes tengo disponible el 30%. Y aún falta una semana. Algo no está bien. @Telcel ¿Anda el patrón necesitado de dinero?”.

“A mi también me pasó y salen con su tontería que es un plan abierto y te cobran más. Aunque también me dijeron que a veces los datos se gastan aún cuando estés conectado a wifi así que cambie mi plan a cerrado y tuve que comprar gigas extras”.

“Lo mismo me está pasando, @Telcel algo está haciendo que mide algo raro los datos, se supone que Twitter “X” y WhatsApp son gratuitos, pero de alguna forma cuando estás ahí te restan datos y desde hace 2 meses me llegan notificaciones que los datos se acabaron, no mmmnnn”.