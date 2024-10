“Quiero morir luchando por mi municipio”: Las palabras del alcalde de Chilpancingo se viralizan en medio de la tragedia

Alejandro Arcos fue asesinado este 6 de octubre. (Anayeli Tapia/Infobae)

En un contexto de creciente violencia en Guerrero, un video que grabó el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, donde hablaba de cómo le gustaría ser recordado al morir ha cobrado una nueva dimensión tras su asesinato ocurrido este domingo 6 de octubre.

En un video que se ha viralizado en las redes sociales y de apenas 42 segundos de duración, Arcos expresaba con mirada firme su conexión y amor por Chilpancingo, la ciudad que lo vio nacer y crecer.

“A mí me han preguntado cómo me gustaría que la gente me recordara el día que yo ya no esté en esta tierra, y yo les he pedido que me recuerden como un promotor de la paz, un promotor de la felicidad, del desarrollo eso es lo que aspiro en esta ciudad. Yo nací en esta ciudad, aquí he crecido, aquí he hecho mis estudios, aquí he vivido toda mi vida, nunca me he ido, y aquí quiero morir, pero también quiero morir luchando por mi ciudad, por mi municipio”, dijo.

En el clip el político señalaba que él veía a Chilpancingo como veía los ojos de sus hijos, dando a entender que era una persona honesta y transparente.

El video de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, ha resonado en las redes sociales tras su trágico asesinato. (X/@CarlosHidalgoo)

Estas palabras, en donde quiso transmitir esperanza y compromiso por la paz y el bienestar de Chilpancingo, se tornó trágico a la luz de los recientes acontecimientos ocurridos en la calle Moctezuma, en la colonia Villa del Roble, cuando la tarde del domingo 6 de octubre fue hallado el cuerpo del alcalde en una camioneta, mientras que su cabeza decapitada se encontraba colocada sobre el toldo. Las imágenes se han viralizado rápidamente, causando indignación no sólo a nivel nacional, sino internacionalmente.

Apenas el pasado 30 de septiembre Arcos Catalán había tomado posesión del cargo, por lo que apenas llevaba seis días ejerciéndolo. Este crimen ocurre pocos días después del asesinato del secretario general del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia, quien fue baleado en el centro de la ciudad.

La noticia del asesinato del alcalde de Chilpancingo fue confirmada pasadas las nueve de la noche por el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI ), Alejandro Moreno, a través de sus redes sociales:

“Han asesinado a nuestro alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y hace apenas tres días al secretario de este mismo Ayuntamiento, Francisco Tapia. Levaban menos de una semana en el cargo. Funcionarios jóvenes y honestos que buscaban progreso para su comunidad”, mencionó.

Alejandro Arcos Catalán en su toma de protesta como alcalde de Chilpancingo. (Captura de pantalla/Gobierno de Chilpancingo)

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenecía Arcos, ha denunciado el asesinato como una muestra de la falta de gobernabilidad en Guerrero, una región asediada por la violencia de bandas criminales. Jesús Zambrano, presidente del PRD, expresó su solidaridad con la familia del alcalde y exigió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que se encargue personalmente de esclarecer este asesinato político.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, condenó enérgicamente el asesinato y ordenó intensificar los operativos de vigilancia en Chilpancingo. En un comunicado, Salgado reiteró el compromiso de su gobierno de trabajar en coordinación con las autoridades para garantizar la paz en el estado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero ha iniciado una investigación sobre el asesinato de Arcos. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

Chilpancingo ha sido durante años un campo de batalla entre diversas bandas criminales que luchan por el control de la región, lo que ha resultado en un aumento significativo de la violencia. La situación ha llevado a cientos de asesinatos, reflejando la compleja y peligrosa realidad que enfrenta Guerrero.