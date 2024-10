El pasado de Nacho Lozano en La Casa de los Famosos; así participó en el reality el nuevo titular del noticiero de Ciro Gómez Leyva (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Luego de que se confirmara el fin de la era de Ciro Gómez Leyva al frente del noticiero estelar de Imagen Televisión, el ingresos e Paola Rojas a la televisora y el salto de Nacho Lozano para ocupar dicha edición vespertina, todo lo relacionado al nuevo conductor así como su pasado dentro y fuera de la tv se ha hecho tendencia en redes, pues dentro de su currículum se encuentra el reality show La Casa de los Famosos.

Fue en enero de este 2024 cuando el famosos ingresó al proyecto aunque no de la mano de Televisa, sino de Telemundo, pues es importante resaltar que el programa es realizado en países como México, Colombia y Estados Unidos, por lo que para su edición estadounidense el periodista fue incluido.

Sin embargo no como habitante, sino como conductor estelar, puesto que tuvo por tres ediciones el mexicano Héctor Sandarti, algo que generó gran molestia pues los fans de La Casa de los Famosos no aprobaron dicho cambio y Nacho Lozano además enfrentaba en ese momento señalamientos de haber provocado el despido de Álex Kaffie de Imagen Televisión.

Luego de que se confirmara que Héctor Sandarti no regresaría al reality show de Telemundo tras tres temporadas, el ingreso del periodista ha generado debate en redes sociales. Crédito: Instagram/@telemundorealities.

La salida de Héctor Sandarti de La Casa de los Famosos Telemundo y la llegada de Nacho Lozano

A finales de enero del 2024, Telemundo anunció cambios en la presentación de La Casa de los Famosos con la salida de Héctor Sandarti y la llegada de Nacho Lozano como nuevo conductor. La decisión de no contar con el presentador original para la cuarta temporada del reality show fue comunicada por la cadena, agradeciendo al presentador guatemalteco su dedicación y profesionalismo mostrados durante las anteriores temporadas junto a Jimena Gállego.

En ese momento, la noticia de la no continuidad de Sandarti como co-presentador fue confirmada por Telemundo sin detallar las razones del cambio. Por su parte, el mexicano se mantuvo en silencio hasta ofrecer declaraciones en una entrevista con la presentadora mexicana Anette Cuburu en su canal de YouTube. En la entrevista, expresó su gratitud por haber sido parte del programa y destacó su sinergia con Jimena Gállego en las temporadas que condujo.

Sin embargo, tras su primer día como conductor, el 24 de enero del 2024, las criticas en redes no se hicieron esperar:

Por qué es tendencia Nacho Lozano tras su primera noche de conducción en La Casa de los Famosos 4. Crédito: Instagram/telemundo

“Ni siquiera supo decir bien el ‘Jefa, con su permiso’ así que para mí ya bye con este conductor”. “¿Aquí donde se puede votar para eliminar a este conductor?”. “No fue cool su primera gala y hasta interrumpió a su compañera, así que creo que inició con el pie izquierdo”. “Queremos de regreso a Héctor Sandarti, algo aquí no cuadra y ya sabemos que no es culpa de él, pero no se siente igual y eso puede afectar muy cañón el desempeño de esta temporada”, se podía leer en redes sociales.