Trató de salvar a su hija pero el feminicida serial de Iztacalco la degolló y apuñaló en el pecho, de milagro vivió

María José de 17 años fue asesinada dentro de su casa en Iztacalco; su mamá sorprendió al agresor Crédito: Fuerza Informativa Azteca

Casandra, la mamá de María José, víctima de feminicidio en la Ciudad de México, narró el desgarrador momento en el que vio morir a su hija.

El pasado 16 de abril de 2024 fue testigo de cómo Miguel “N” le quitó la vida María José y dijo que sorprendió al químico encima de su hija y la atacó de manera salvaje.

“Le grité, qué le estás haciendo, qué le hiciste. Mi reacción fue atacarlo, le rasguñé la cara, en ese momento mi corazón de madre sabía que mi hija estaba muerta”, afirmó la madre en entrevista para N+.

Además de atacar a María José, Miguel se lanzó contra Casandra y la apuñaló ocho ocasiones en todo el cuerpo, perforó sus pulmones y le cortó el cuello, pero por fortuna no murió, ante este hecho, la madre comentó que en esos momentos intentó pedir ayuda a sus vecinos mientras este hombre la atacaba, incluso djo que en un momento de desesperación pensó lanzarse por la ventana cuando la estaba apuñalando.

Casandra, mamá de la adolescente María José, quien fue asesinada por el feminicida serial de iztacalco Miguel "N" Foto: (Captura de pantalla N+)

“Me jaló de la mano. Yo ya había gritado en varias ocasiones desde que lo vi en el cuarto de mi hija, también pedí ayuda, yo no me desmayé en ningún momento hasta que él me ahorcó, le pedí por favor que no lo hiciera, que ya se fuera que nos dejara en paz, me dijo: muérete perra, me ahorcó hasta que perdí el conocimiento”.

El feminicidio que conmocionó a la Capital del país

El feminicidio de María José conmovió a los habitantes de la Ciudad de México, generando una ola de reclamo y repudio hacia actos de violencia de género.

Según el testimonio, del agresor Miguel ‘N’, no esperaba encontrar a María José el día que ingresó a su vivienda, un lugar al que admitió haber accedido con anterioridad.

Fue detenido la semana pasada tras quitarle la vida a una adolescente en Iztacalco. Foto: Facebook de Miguel “N”

Tras ser descubierto por la joven de 17 años, entró en un estado de “frenesí” que lo llevó a atacar a la joven y detalló que asfixió a la víctima, revelando un conocimiento de las técnicas para infligir sufrimiento.

En sus propias palabras, Miguel ‘N’ describió el momento de pánico y decisión: “En ese instante pues había un cuchillo en el lugar, seguía en estado de frenesí y dije ‘ahora la cosa está mucho peor, la situación se ha agravado, entonces, parece que no tengo otra salida más que también hacer prácticamente lo mismo con la señora, pero esta vez utilicé un arma blanca’”. La descripción del cuchillo fue vaga, recordando únicamente que “tenía un mango de madera y era tipo sierra”.

De acuerdo con datos que investiga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se sospecha que el químico podría estar implicado en al menos siete feminicidios más.