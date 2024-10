¿Es amiga de P. Diddy? Wendy Guevara se burla de las supuestas fotos filtradas con el polémico rapero

Tras los fuertes rumores que envuelven al productor y empresario estadounidense, una polémica con la influencer surgió en las últimas horas. (Jovani Pérez / Infobae)

Uno de los temas que más han acaparado las redes sociales en los últimos días es el escándalo que envuelve al rapero estadounidense ‘P. Diddy’ quien ha sido acusado de diversos delitos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta de la perdida Wendy Guevara hablando sobre las presuntas fotos que hay de ella con el músico.

La creadora de contenido más querida de México entró en la controversia luego de que, según en las redes sociales, apareciera una foto de ella en compañía del también productor quien ha sido señalado de acoso sexual.

Ante ello, Wendy decidió romper el silencio en su cuenta de X, antes Twitter, en un video donde revela si cuenta con alguna clase de conexión con Sean ‘P. Diddy’ Combs y sus famosas fiestas llenas de personalidades de la farándula mundial.

“A mí no me estén diciendo que se filtraron imágenes que yo en la fiesta del tal P. Daddy o Diddy, no sé cómo ching*dos se diga. Yo ni lo conozco al p*nche vato, ni sé quién es. A lo mejor me dirán ignorante o p*ndeja, pero yo no anduve en una p*nche fiesta con ese c*lero que dicen que yo anduve, que el tal Diddy o Daddy. Yo no andaba en ninguna p*nche fiesta, yo no voy a ningún lado donde no me inviten, conmigo no”, arremetió Guevara para todos los que la vincularon con Combs.

La influencer hizo una contundente declaración sobre los rumores de su cercanía con el rapero. Crédito: X, @LaWendyGuevara

¿Por qué se desató este rumor?

Si bien la integrante de ‘Las Perdidas’ se ha ganado el cariño de todo el pueblo mexicano, para muchos internautas aún no cuenta con la fama que se requiere para llegar a las altas esferas de Hollywood y la música internacional.

No obstante, Wendy ha sido comparada con la cantante Karol G pues, aseguran, son bastante parecidas. El detalle surgió cuando comenzó a circular una fotografía en donde se puede ver a la colombiana abrazada de P. Diddy que es completamente real y que ha generado diversas especulaciones al respecto, pero que rápidamente se vinculó con la mexiana, aquí te dejamos la famosa imagen:

La famosa 'Bichota' sostenía una conexión con el rapero. (Karol G)

¿Qué pasa con el rapero?

El magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs fue arrestado el 16 de septiembre en Nueva York, seis meses después de que las autoridades investigaran sus domicilios en Los Ángeles y Miami. Combs enfrenta más de 120 acusaciones de abuso sexual y violación, incluidos 25 menores, en un periodo de 20 años durante las décadas de 2000 y 2010. Se le acusa de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer prostitución.

Las presuntas agresiones ocurrieron en eventos exclusivos como las “Freak off parties” y “Fiestas Blancas”, celebradas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami. Los abogados han recibido más de 3,000 testimonios, de los cuales 120 han sido corroborados. Pese a la gravedad de las acusaciones, Diddy ha negado todas las alegaciones a través de su abogada, Erica Wolff, quien las calificó como falsas y difamatorias.