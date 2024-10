Paulina Mercado reaparece en redes tras cirugía de emergencia en la que se le extirpó un tumor: “Está encapsulado”

Paulina Mercado anunció que padece cáncer de garganta, horas antes de someterse a una cirugía. (paulinamercado007, Instagram)

Paulina Mercado reapareció en redes sociales luego de una larga y compleja cirugía a la que se sometió el 30 de septiembre para que le fuera extirpado un tumor cancerígeno de la garganta. El procedimiento forma parte de una primera etapa de un tratamiento oncológico al que la presentadora de Sale el Sol (SES) deberá someterse para estar en remisión.

El lunes, el matutino de Sale el Sol transmitió una entrevista hecha por Gustavo Adolfo Infante a Paulina Mercado, donde revela que dos semanas atrás fue diagnosticada con cáncer. La comunicadora indicó que el hallazgo se dio durante un estudio clínico de rutina y que, debido al tamaño, tipo de tumor y potencial riesgo, debía someterse a una cirugía de emergencia.

Como era de esperarse, la noticia generó zozobra entre la audiencia del matutino; sin embargo, Paulina Mercado se mostró resiliente ante este nuevo desafío de salud: “Las cosas por algo pasan, y no me pregunto por qué, me pregunto para qué, y estoy encontrándole un significado lindo”, afirmó.

A dos días de distancia, la periodista Ana María Alvarado, compañera de Paulina Mercado en SES, dio a conocer que la cirugía fue un éxito y que la comunicadora se recuperaba favorablemente. La información coincidió con la reaparición de Mercado en redes sociales, donde compartió una serie de historias para tranquilizar a sus allegados y fans.

Paulina Mercado, conductora de Sale el Eol, anunció que será operada para extirparle un tumor maligno Crédito: @saleelsoltv, X

Esto dijo Ana María Alvarado sobre el estado de salud de Paulina Mercado

Mediante una transmisión hecha en su canal de YouTube, Ana María Alvarado confirmó que la cirugía fue compleja, como había previsto Paulina Mercado horas antes en el matutino. “La operación empezó alrededor de las 3:30 y a las 9 de la noche la subieron a su cuarto, está bien, Juan Soler ya nos informó a todos que salió de maravilla, todo está bien y Paulina ya como si nada”, dijo Alvarado, quien destacó que Paulina Mercado recibió buenas noticias de parte de los médicos.

“El tumor está encapsulado, entonces parece que al quitarle el tumor ya no habrá ningún problema (...) me imagino que tiene que haber un tratamiento después de la operación para que el cáncer no regrese, pero esperemos que pronto pueda estar en remisión, pero hay buenas noticias, no se ramificó nada, está localizado y lo quitaron”, indicó la periodista de espectáculos.

Paulina Mercado reapareció en redes sociales luego de su cirugía. La comunicadora agradeció las muestras de cariño que recibió. (paulinamercado007, Instagram)

Paulina Mercado aparece en ‘SES’

Durante la emisión de este jueves de Sale el Sol, el matutino transmitió un video grabado por Paulina Mercado, quien fue dada de alta un día después de la cirugía. La presentadora agradeció el apoyo y las muestras de cariño que recibió de compañeros y la audiencia, a quien le compartió que está libre de cáncer:

“Hola, familia de Sale el Sol, ¿cómo están? Les quiero contar que estoy increíble, me siento superbién, agradecida con ustedes, superagradecida con toda la gente por las muestras de cariño que me dieron. Superagradecida con los doctores y con Dios.

Les cuento que la operación fue todo un éxito, la operación fue increíble. El tumor estaba algo grandecito, ¿pero qué creen?, lo quitaron absolutamente todo porque estaba encapsulado, así que ya no tengo nada en el cuerpo”, expresa la Paulina Mercado, cuyo rostro esboza una sonrisa.

Finalmente, Mercado anunció que debido al resultado de la cirugía y la recuperación favorable que ha tenido, planea volver a Sale el Sol el próximo lunes 7 de octubre.

La conductora Paulina Mercado reapareció en el matutino Sale el Sol a dos días de someterse a una cirugía para que le fuera removido un tumor de la garganta Crédito: @saleelsoltv, X