México

Ricardo Monreal aclara polémica por gobernador de Puebla que “mandó a asesinar a alguien”: llama “oportunista” al PAN

“Me gustaría que la derecha leyera”, lanzó el diputado de Morena, adelantando que le enviará un libro a Genoveva Huerta

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Ricardo Monreal aclara polémico comentario en Puebla. (Crédito: Cámara de Diputados)

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, se ha visto envuelto en una nueva polémica esta semana, situación que lo ha llevado a ser señalado por el Partido Acción Nacional (PAN), quien ya le ha exigido una aclaración.

La polémica inició en Puebla el pasado 6 de marzo, cuando acompañado de diputados locales de Morena y de la diputada federal, Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, el legislador zacatecano se aventó una polémica frase:

Yo no creo que haya gobernadores, raro, bueno sí, el que estaba aquí, no, no, no, aquél que mandó asesinar a…”.

PAN se lanza contra Monreal

Ante esta situación, la diputada del PAN, Genoveva Huerta, dio a conocer que su bancada giró un oficio para el diputado de Morena, a quien le exigieron aclaración precisa del sentido de sus palabras, ya que podría haber implicaciones legales, según lo estipulado en el artículo 400, fracción III, del Código Penal Federal.

Ante esta solicitud y nueva confrontación con la oposición, Monreal aseguró que su declaración no se remonta al contexto con el que se ha intentado vincular:

“Y no quise decir el nombre. Pero eso ha generado una especulación inusitada en Puebla y aquí también. Incluso, una diputada del PAN, me mandó una carta para aclarar a qué me refería, Genoveva Huerta”.

Genoveva Huerta y el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, piden a Monreal que aclare sus dichos. @GenovevaHuerta
Genoveva Huerta y el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, piden a Monreal que aclare sus dichos. @GenovevaHuerta

Ricardo Monreal aclara polémica declaración

Monreal aclaró que el caso histórico al que se refería era al de Mucio Martínez, “gobernador de Puebla cuando asesinaron a Aquiles Serdán y a Máximo Serdán, dos días antes del estallido de la Revolución Mexicana en 1910”.

También refirió al contexto de referencia:

“Y Mucio Martínez, que era un aliado de Porfirio Díaz, persecutor de los opositores, se dio cuenta del movimiento que estaba por iniciar el 20 de noviembre.

Los Serdán eran simpatizantes de Francisco I. Madero y estaban preparando todos los planes para el estallido de la revolución en Puebla. Y los asesinaron. Y los mandó a asesinar con la policía local este gobernador sátrapa, Mucio Martínez".

Ante este panorama, Monreal descartó que se tratara del caso de Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, quienes murieron en diciembre de 2018 tras el desplome de un helicóptero en el que viajaban, cabe destacar que a la gobernadora de Puebla la sustituyó Miguel Barbosa.

Ricardo Monreal se lanzó contra la diputada del PAN, Genoveva Huerta, incluso, aseguró que le enviará un libro tras polémica en Puebla. (Foto: Cámara de Diputados)
Ricardo Monreal se lanzó contra la diputada del PAN, Genoveva Huerta, incluso, aseguró que le enviará un libro tras polémica en Puebla. (Foto: Cámara de Diputados)

Califica señalamientos como “oportunismo político”

Aseveró que los señalamientos del PAN son irresponsables, “no quise hacerlo por prudencia, pero también el oportunismo político de la derecha no puede caminar habiendo tantas cosas que hacer por el país”.

Al respecto de su relación con Barbosa, aclaró que “tuve siempre una buena opinión, sobre su familia, incluso sobre su esposa, doña Rosario. Es una mujer estupenda, una mujer inteligente, una mujer disciplinada con Morena, una mujer del movimiento, una mujer con mucha tolerancia y mucha capacidad”.

“Me gustaría que la derecha leyera. Voy a mandarle un libro a la diputada. Ahí relato este pasaje de Mucio Martínez, que asesinó a los Serdán, a Máximo y Aquiles”, adelantó el morenista.

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