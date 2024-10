Esta es la fruta poco conocida que genera colágeno y tiene 40 veces más vitamina C que la naranja

Alto contenido de vitamina C: La acerola es una de las fuentes más ricas en vitamina C, superando ampliamente a los cítricos como las naranjas. Esta vitamina es esencial para el sistema inmunológico, ayudando a prevenir resfriados y otras infecciones. Además, la vitamina C es un potente antioxidante que combate los radicales libres y protege las células del daño oxidativo.