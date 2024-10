Quién es el esposo de Paulina Mercado y cuántos hijos tiene la conductora de Sale el Sol que tiene cáncer (Fotos. Instagram/ Paulina Mercado)

El pasado lunes 30 de septiembre, Paulina Mercado reveló que enfrenta un nuevo desafío de salud. La conductora del programa matutino Sale el Sol será sometida a una cirugía para extirpar un tumor cancerígeno en la garganta, según informó el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión de dicho matutino.

La intervención está programada para la tarde del pasado lunes 30 de septiembre, marcando la segunda vez en los últimos años que Mercado debe pasar por el quirófano, después de haber superado un tumor benigno en la cabeza en 2022.

El diagnóstico del tumor fue realizado hace dos semanas durante un estudio óseo rutinario, donde se detectó un bulto significativo en la garganta. Mercado compartió un mensaje grabado en el que expresó: “Ya está muy grande, me lo van a quitar por el cuello. Siento que nuestras cicatrices son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para dónde ir y cómo debo de vivir el aquí y el ahora”.

Paulina Mercado, presentadora de Sale el Sol, anunció que padece cáncer horas antes de ingresar a quirófano. (paulinamercado007, Instagram)

La presentadora también habló sobre el impacto emocional que ha tenido este diagnóstico en su vida. Inicialmente, el miedo le impedía siquiera mencionar la palabra “cáncer”, y recurrió a la terapia y la meditación para poder afrontar la situación.

En cuanto a sus hijos, Paulina comentó que, aunque les preparó un discurso para suavizar la noticia, el proceso fue doloroso para ellos. “Las cosas por algo pasan, y no me pregunto por qué, me pregunto para qué, y estoy encontrándole un significado lindo”, afirmó, mostrando una actitud resiliente.

Mercado pidió a sus seguidores que prendieran una veladora por ella, buscando apoyo y solidaridad en este difícil momento. La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus seguidores y colegas del medio.

Juan Soler, pareja de paulina Mercado, la acompañará durante su proceso de recuperación tras su cirugía de garganta. (paulinamercado007)

Cuántos hijos tiene Paulina Mercado y quién es su padre

Paulina Mercado estuvo casada con Pablo Ojeda. Tuvieron dos hijos, fruto de ese matrimonio. Sin embargo, se conoce sobre los hijos de la famosa actriz, quienes mantienen un perfil bajo alejado de la atención pública.

Actualmente está casado con el actor argentino Juan Soler, quien ha sido el rostro de diversas telenovelas de prestigio en Televisa, aunque actualmente se ha mantenido un tanto alejado de los reflectores nacionales y tras la sensible noticia del cáncer que padece Paulina Mercado, el famoso ya ha anunciado que estará enfocado en su totalidad a la recuperación de la conductora de Sale El Sol.