DannyLux se presenta por primera vez en el Teatro Metropólitan: “Creo que éste es el mejor concierto de mi vida”

DannyLux presentó su concierto en el Teatro Metropólitan. | Foto: César Vicuña (Cortesía: OCESA)

De tocar con una guitarra que su padre se encontró en la basura, a cantar arriba de escenarios como el del festival Coachella, Daniel Balderrama en verdad puede ser identificado como un sobreviviente exitoso de la pandemia. Su arco narrativo lo llevó a intentar dedicarse al fútbol (como casi cualquier joven de ascendencia mexicana) a finalmente encontrar en la música su verdadera vocación.

Ahora, haciéndose llamar DannyLux, aquel joven originario de California ha conseguido amasar toda una legión de fanáticos que, con mucha emoción y disposición, llenaron su primera fecha en el Teatro Metropólitan el pasado jueves 26 de septiembre.

A pesar de que Danny ya se ha presentado en festivales grandes como el arriba mencionado, o el ARRE en la Ciudad de México, de cualquier forma declaró convencido, arriba del escenario del Metropólitan, que sin duda, se encontraba en medio de su show más grande y también de su favorito.

DannyLux se presentó en CDMX. | Foto: César Vicuña (Cortesía: OCESA)

Y es que para el cantante de 19 años no existe audiencia más importante que los mexicanos. Especialmente cuando acuden para verlo interpretar temas que son de su autoría en uno de los espacios de conciertos más emblemáticos de la capital mexicana y probablemente de todo el país.

DannyLux llegó hasta dicha tarima con su reciente álbum DLUX bajo el brazo, y su “evolución”, EVOLUXION, que es una versión mejorada, recientemente nominado a los Latin Grammy. Por ello en su escenario la palabra “DLUX” se encontró escrita arriba de un pequeña casita rodeada de mariposas gigantes.

El artista fue fiel a la temática de su producción discográfica al llenar el escenario de los elementos que componen la narrativa visual de DLUX, así como los colores más importantes que caracterizan a cada uno de sus temas.

El escenario de DannyLux en el Teatro Metropólitan. | Foto: César Vicuña (Cortesía: OCESA)

A DannyLux se le reconocen aquellos temas melancólicos, lentos y de líricas profundamente emocionales. Por lo que su concierto fue una velada llena de sentimientos a flor de piel, en donde cientos de jóvenes se identificaron las letras del cantante.

Canciones como “Corazón frío”, “Jugaste y Sufrí”, “Ciudad del Sol”, “Me decepcionaste”, “Maldito Alcohol”, “No te Quiero Perder” o “El Dueño de tu Amor”, sonaron con fuerza gracias a su banda y a la acústica del lugar.

Constantemente el artista se refirió a “los dolidos” como los verdaderos protagonistas de su concierto, a los cuales trató de alimentar en todo momento, incluso con el cover de una canción de Junior H y Peso Pluma llamada “Luna”, que fue un momento relevante durante su repertorio. Y es que DannyLux trató en todo momento de arropa a sus fans con su música.

DannyLux puso a llorar a miles de "dolidos". | Foto: César Vicuña (Cortesía: OCESA)

“Hago música para que ustedes nunca se puedan sentir solos. Quiero que sepan que siempre hay alguien que se siente igual que ustedes. Ustedes son mi mayor motivación, por ustedes hago esto. A mi no me importa nada más, la neta, solo me importa mi pasión para la música y mi pasión para ustedes... Creo que este es el mejor concierto de toda mi vida.”, explicó.

Otro segmento importante fue cuando realizó un pequeño homenaje a Ariel Camacho, un artista que se ha convertido en referente para muchos artistas actuales del regional mexicano. Para inyectar un poco de corridos en forma, interpretó una de las canciones del fallecido cantante.

Al final el artista que se ha caracterizado por crear lo que muchos definen como “sierreño tumbado” o el “sierreno alternativo”, no dejó que el público dudara de su capacidad arriba del escenario. A pesar de su corta edad, demostró que es un artista que posee esa energía y carisma necesarios para lograr conectar con miles de personas en una presentación musical.