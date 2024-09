Actriz de doblaje filtra nuevo VIDEO en el que Alfonso Obregón reconoce haber tocado a sus estudiantes

En el video, se aprecia como los dos tienen una fuerte discusión tras los señalamientos de Katy Zavala. (TikTok / Katy Zavala)

El mundo del doblaje se paralizó hace unas semanas con la noticia del arresto de Alfonso Obregón, reconocido actor de doblaje por dar voz a personajes como Shrek. Obregón fue denunciado por presunto acoso sexual a una de sus alumnas, lo que lo llevó al reclusorio preventivo varonil norte. Sin embargo, durante el proceso legal, no se encontró suficiente evidencia para condenarlo a prisión.

Recientemente, la actriz de doblaje Katy Zavala reavivó la controversia al publicar un video en TikTok donde confronta a Obregón. En el video, Zavala lo acusa de tocar a sus estudiantes sin su consentimiento. De hecho, fue la misma actriz que anteriormente acusó a Obregón de acoso, siendo esta denuncia la que motivó su detención inicial.

En el video, Zavala confronta a Obregón y lo acusa directamente: “tú me diste un golpe en los glúteos para luego apretarlos, lo que me puso incómoda”. En respuesta, Obregón, con calma, explicó que esta actitud no era específicamente con ella, sino con todos sus estudiantes. “Tienes razón Katy, no es nada más contigo, es con todos mis alumnos. A todos mis alumnos, hombres y mujeres que han estado conmigo, les he hecho lo mismo”, aseguró el actor.

La actriz mostró el momento en el confronta a Obragón tras tocarle los glúteos. (TikTok / Katy Zavala)

La joven actriz expresó su incredulidad ante la respuesta de Obregón y preguntó a otros estudiantes en la sala si habían sufrido el mismo trato. Uno de los estudiantes negó haber sido tocado de esa manera por Obregón. Posteriormente, Obregón intentó replicar las acusaciones, pero Zavala se negó a escucharlo, lo que desató una reacción airada del actor antes de que el video se cortara.

En el comunicado que acompaña el video, Zavala manifiesta su intención de seguir alzando la voz. “Después de que mi agresor cometiera delito tras delito a lo largo de su carrera, a plena vista de muchas personas, decidí alzar la voz con la autoridad y lamentablemente no fue suficiente. Hoy lo hago por este medio porque mi única misión era no quedarme callada y no me van a seguir silenciando”, afirmó.

Katy Zavala, actriz de doblaje que acusó a Alfonso Obregón de haberla tocado de manera indebida, filtró un video en el que el actor confirma los hechos Crédito: TikTok / Katy Zavala

Zavala añadió que su misión es buscar justicia y evitar que individuos con comportamientos inapropiados continúen teniendo autoridad en el rubro del doblaje. “Alfonso Obregón Inclán no es inocente; ningún juez lo declaró inocente. Él mismo declaró su culpabilidad ante la ley”, concluyó la actriz, dejando en claro que, aunque las autoridades no lo han condenado, para ella la lucha continúa.