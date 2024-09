“Ya bájenle dos rayitas”; Angélica Vale EXPLOTA ante hate que ella y su madre han recibido de fans de Gala Montes

Gala Montes fue bautizada así por espectadores del reality show La Casa de los Famosos México. (lasangelicasoficial, galamontes, Instagram)

Angélica Vale rompió el silencio en torno a su supuesta intención de demandar a la actriz Gala Montes por el título de ‘La Novia de México’, apodo que su madre Angélica María ha ostentado desde hace varias décadas. Esta semana, la revista TVNotas publicó un artículo donde cita a una persona cercana a ‘Las Angélicas’, quien afirma que están furiosas por la usurpación del apodo.

“Es muy poco profesional que se valore a chavitas que no tienen mucha trayectoria y las vuelvan famosas. Vale no está dispuesta a que nadie utilice ese nombre para darse fama”, indicó la revista en un extenso artículo que fue publicado en su versión impresa y en su portal.

Aunque Angélica Vale desmintió a la revista, una publicación del Instituto Nacional del Derecho de Autor Oficial (Indautor) avivó la polémica. “Ha sido un honor contar con la visita de @angelicamaria a nuestras oficinas. Un privilegio recibir a la querida #NoviadeMexico”, se lee en un tuit que es acompañado por una fotografía de la intérprete de “Edi, Edi”, quien sostiene una pluma ante un enorme libro.

Angélica Vale explota ante hate que han recibido en redes sociales

Además del impacto mediático del artículo de TVNotas, Angélica Vale tuvo que lidiar con el acoso de cientos de miles de usuarios de redes sociales, los mismos que le adjudicaron el título de ‘La Novia de México’ a Gala Montes por su participación en el reality show La Casa de los Famosos México.

Vale compartió varios tuits en la red social X donde pide un alto al acoso, pues aseguró que nunca ha tenido la intención de emprender acciones legales contra Gala Montes: “A ver… Ya basta de tanta tontería. Nunca he hablado mal de nadie, jamás lo haría, mucho menos demandar a alguien por un título. Lo que importa es el amor del público y sé que hay lugar y amor para cada uno que estamos en esta carrera. Aquí no hay mala onda contra NADIE”.

En una segunda publicación, lamenta que por un “chisme” ella y su madre sean blanco de ofensas en redes sociales. Asimismo, hace hincapié en que, lejos de existir una enemistad con Gala Montes, se siente identificada con ella por haber comenzado en el medio cuando eran unas niñas.

Finalmente, Angélica Vale afirma que no volverá a tocar el tema públicamente y lanzó un contundente mensaje a sus detractores: “Ya bájenle 2 rayitas… Yo solo me dedico a entretener, a que la gente se divierta con mi trabajo. Mi madre ni yo hemos sigo jamás de escándalos y no comenzaremos a ahora. Ya no hablaré más de este tema. Gracias y como siempre digo… ¡Menos odio… Más amor!”

Gala Montes, quien actualmente participa en La Casa de los Famosos México 2, es ajena a la controversia, por lo que se espera que esta polémica tenga un nuevo rumbo cuando salga del programa de telerrealidad, cuya final será el próximo domingo 29 de septiembre.

