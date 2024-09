Gala Montes enfrentaría demanda de Angélica Vale tras salir de LCDLF por uso del título de ‘La Novia de México’

Gala Montes fue bautizada así por espectadores del reality show La Casa de los Famosos México. (lasangelicasoficial, galamontes, Instagram)

La controversia por el uso del título ‘La Novia de México’ ha generado tensión en el mundo del espectáculo, luego de que los seguidores de Gala Montes, participante de La Casa de los Famosos, comenzaran a llamarla con este apodo. Sin embargo, el nombre ha pertenecido históricamente a la actriz y cantante Angélica María, por lo que su hija, Angélica Vale, no ha dudado en expresar su inconformidad y, según rumores, está dispuesta a emprender acciones legales para defender el legado de su madre.

Desde los años 60, Angélica María fue nombrada ‘La Novia de México’ por su exitosa trayectoria artística. Su hija, Angélica Vale, considera que este título no debe ser usado por nadie más y, según fuentes cercanas, estaría dispuesta a exigir que Gala Montes no lo utilice una vez que salga del reality show.

Angélica Vale exige respeto por el título de su madre

De acuerdo con información filtrada por la revista TVNotas, Vale planea demandar a Gala Montes si utiliza el apodo fuera del contexto del programa. Según la fuente de la revista, ”le pedirá a Gala que se cambie el mote a ‘Gala de México’”, debido a que considera inapropiada la comparación entre la trayectoria de su madre y la de Montes, quien ha ganado popularidad por su participación en La Casa de los Famosos.

Una fuente cercana a la familia comentó: ”Es muy poco profesional que se valore a chavitas que no tienen mucha trayectoria y las vuelvan famosas. Vale no está dispuesta a que nadie utilice ese nombre para darse fama”. Asimismo, reveló que Angélica María ya había registrado legalmente el nombre de ‘La Novia de México’ ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, protegiéndolo legalmente de su uso por terceros.

Aunque Angélica María ha intentado calmar a su hija, Vale está decidida a defender el título a toda costa. Según la misma fuente, la actriz le dijo a su madre: ”No, mamá, no te vas a dejar. Voy a defender tu nombre. Una chamaquita que no tiene estudios no va a quitarte lo que por años de trabajo has logrado”. Este fervor por proteger el legado de su madre ha llevado a Vale a insistir en que, si Gala utiliza el título cuando termine su participación en el reality, podrían emprender acciones legales en su contra.

La revista también menciona que, aunque son los seguidores de Gala quienes la han bautizado como ‘La Novia de México’, Vale no dejará pasar por alto esta situación. ”Que no se la crea. Que ni se le ocurra utilizar este apodo afuera, porque la demandamos”, habría advertido Angélica Vale, enfatizando su firme postura.

A la hija de la leyenda del cine mexicano no le gusta para nada que la joven actriz se llamada como su madre. (IG Angélica Vale / Gala Montes)

Gala Montes ajena a la controversia

Dado que Gala Montes permanece aislada dentro de La Casa de los Famosos, se desconoce su postura sobre la controversia. No obstante, es probable que al salir del reality se enfrente a las reacciones y posibles acciones legales que Angélica Vale ha anunciado públicamente.

Por el momento, la tensión sigue en aumento mientras se espera la respuesta de Gala Montes a esta situación. Entretanto, los seguidores de ambas actrices se mantienen expectantes, atentos a cómo se resolverá este conflicto en el mundo del espectáculo mexicano.

Este choque entre generaciones y trayectorias plantea una pregunta importante sobre el respeto a los títulos en la industria del entretenimiento, y si realmente deben pertenecer exclusivamente a quienes los han ostentado durante décadas o pueden ser otorgados a nuevas figuras.

Actualmente, Angélica vale y Angélica maría promocionan un show en conjunto. Crédito: Cuartoscuro