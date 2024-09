Productora de ‘Hoy’ respondió a las polémicas acusaciones de Mariana Echeverría

La presentadora reveló que fue humillada en dos programas tras su salida de LCDLFM. (Crédito: X/Mariana Echeverría)

Mariana Echeverría fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2, a su salida la presentadora tuvo varias entrevistas en programas de televisión. En los cuales fue cuestionada por sus actitudes dentro del reality show y principalmente sus acciones con sus compañeros cuando se trataba de preparar la comida o repartirla.

Días después Mariana regresó a su casa y anunció que se enfocaría en su vida y su familia. Sin embargo, el jueves 26 de septiembre realizó una transmisión en vivo donde reveló lo que estaba viviendo realmente. La conductora señaló que fue humillada a nivel nacional por sus mismo compañeros. “Me llevaron al programa de Hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba pues no amigas, pero conocidas y compañeras de trabajo. Dije un comentario. Arath ‘x’ cosa en el programa Hoy, no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie del programa y cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme”, explicó.

“Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme pendeja por todo el foro. Estando todas las personas ahí”, aseguró Echeverría.

De acuerdo con periodistas, Mariana Echeverría le reclamó al productor por presentar testimonios de ex compañeros, quienes la definen como mal persona. (@marianaecheve, @@cuentameloyaof)

“Yo me enteré después porque ni siquiera la vi. Y me lo aguanté, la humillación que pasé ahí. Mientras yo había dicho que no iba a alimentar el hate, yo dije me voy a plantar voy a aclarar esta situación. Y así fue como me recibieron... me lo aguanté”.

La exconductora también habló sobre su experiencia en ¡Cuéntamelo Ya!, donde a pesar de su larga trayectoria la apuñalaron por la espalda. “Me sacan una serie de videos que ya después analicé y son cortos sacados de contexto de cosas que yo había hecho. (...) Sin dejarme hablar”, reveló.

“Por segunda vez tuve humillación a nivel nacional y me lo aguanté. Me fui a mi casa, dije que cerré ciclos y empecé a hacer mi vida. Entonces a nivel nacional me siguen haciendo bullying indirecto”.

Finalmente aseguró que ninguno de los habitantes se han salvado de las críticas negativas y dio a conocer que ella ya pidió perdón a la persona que correspondía dentro del reality show, en este caso fue a Briggitte. “Fui humillada por dos programas de mi propia casa”, señaló.

Echeverría aseguró que le pidió disculpas a Briggitte. (VIX)

Tras las controversiales declaraciones de Mariana Echeverría, la productora de Hoy, Andrea Rodríguez Doria tomó sus redes sociales para contestar y esclarecer lo sucedido.

En su primera historia de Instagram Rodríguez subió un video junto con Briggitte expresando su felicidad por verla en el programa. “Ya llegó Brillitos, y ya llegó a su casa Hoy”, aseguró.

“Quiero aclarar algo, para toda la gente que me empezó a escribir. Yo tengo más de 3 meses de no ver a Mariana Echeverría. El día que ella vino al foro yo estuve en la cabina, me quedé en la cabina y no subí como por 40, 50 minutos... entonces yo le mando un beso y le deseo mucha suerte”.

Hasta el momento la exparticipante de LCDLFM no ha respondido de vuelta a la productora. Sin embargo confirmó que estará presente en la gran final del reality show pero no volverá a ir a esos programas.