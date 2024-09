No fue por el asesinato de Paco Stanley; ésta es la razón real por la que Paul Stanley se distanció de Mario Bezares

Mario Bezares y Paola Durante, excolaboradores de Paco Stanley, fueron señalados como presuntos cómplices del asesinato del conductor; atravesaron un juicio legal durante dos años y fueron declarados inocentes. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Mario Bezares y Paul Stanley se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales tras su inesperado reencuentro en ‘La Casa de los Famosos México’. Fue el conductor del programa ‘Hoy’ quien tomó el primer paso para hacer las paces públicamente con quien fue compañero y amigo de su padre, Paco Stanley, y al parecer obtuvo un resultado positivo.

“Hay que darle la vuelta a la página y ver al futuro con ganas de ser felices. La tarea de todos es preocuparse por su salud emocional, mental, y no guardar rencores, es lo que les recomiendo, e ir a terapia. Es algo que tenía trabajando desde hace mucho tiempo, le eché de todo un poco para que se diera el momento y bueno hoy, es una prueba superada”, comentó Paul.

Mario Bezares no pudo responder en ese momento, pues estaba ‘congelado’ y corría el riesgo de ganar un castigo si se movía. Sin embargo, minutos después entró al confesionario para compartir su sentimientos y punto de vista sobre lo sucedido.

El conductor de 'Hoy' entró a LCDLFM para hacer las paces Credito:YT: El 5

“Él estaba muy chiquito (cuando nos distanciamos), creo que tenía 10, 11 años y ya no lo volví a ver hasta ayer. Para mí fue lo mejor que ha pasado, porque yo tenía muchas ganas de platicar con él, de acercarme a él. Desafortunadamente hay reporteros que amarraban navajas, insidiosos, decían cosas que supuestamente yo decía”, comentó.

“Le calentaban la cabeza, había problemas, no me quería ver. De repente mi familia igual preocupados por él por todo lo que ha acontecido de ese maremoto de mala información”.

Bezares confesó que se quedó con las ganas de abrazar a Stanley, pero agradeció el momento.

Mario Bezares y Paul Stanley se volverán a encontrar en el programa Hoy tras LCDLFM. (Vix)

¿Por qué Paul Stanley le dejó de hablar a Mario Bezares?

Contrario a lo que muchos piensan, el conductor de ‘Hoy’ no se distanció de ‘Mayito’ por las acusaciones de presunta complicidad del asesinato de su padre, Paco Stanley, que pesaron en su contra, sino por un malentendido que se originó en el funeral.

“La realidad es que nunca supe nada, no sabemos nada. Solamente como que me dejó un mal sabor de boca porque lo tenía en otro concepto y en el velorio de mi jefe me dijo ‘lo que necesites’ y me dio un (número) teléfono falso, nunca supe ya de él; Tenía 13, 14 años”, declaró en entrevista para ‘La Saga’ con Adela Micha.

“Yo sí le marcaba y todo porque con mis hermanos no tenía relación, ahorita ya me llevo muy buen con ellos y todo muy chido, como que son cosas que no te sacas de la cabeza”.

El conductor explicó el verdadero motivo Crédito: TikTok, @lasagaoficial

Y dejó entrever que no creyó los rumores contra ‘Mayito’ porque nunca vio una prueba contundente en su contra.

Sin embargo, Mario Bezares asegura que no le dio un número de teléfono falso a Paul Stanley, sino que no respondió las llamadas durante aproximadamente dos años porque se encontraba en prisión preventiva debido a las acusaciones en su contra sobre el caso Paco Stanley.

“En la cárcel no te dejan usar celular, después jamás hubo un contacto de nada”, dijo el integrante del Team Mar en entrevista con Adela Micha.