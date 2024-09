Mariana Echeverría asegura que fue insultada durante su visita al programa Hoy: “Me aguanté la humillación”

Mariana Echeverría fue una de las habitantes menos queridas del exitoso reality show. (@marianaecheve)

Después de que Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México, se enfrentó a una ola de críticas negativas a raíz de su participación en el reality show.

Pese a que hace semanas se despidió de la competencia y aseguró estar cerrando ciclos, decidió romper el silenció sobre la participación que tuvo en programas como Hoy y ¡Cuéntamelo Ya!, donde le mostraron una serie de videos y la cuestionaron sobre los comentarios que realizó sobre sus compañeros.

Mariana Echeverría asegura que fue insultada en el programa Hoy

A pocos días de que se viva la gran final de La Casa de los Famosos México, la exconductora de programas como Se Vale y Me Caigo de Risa realizó una transmisión en su cuenta personal de Instagram para informar que se encuentra en la Ciudad de México y retomar toda la controversia que enfrentó al participar en el exitoso reality show de Televisa.

Pese a que reconoce que es un proyecto que se alimenta principalmente del hate y sabía que entrar era una decisión arriesgada, quiso sincerarse sobre todo lo que ocurrió detrás de su polémica entrevista en el matutino Hoy.

“Me llevaron al programa de Hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba no amigas, pero sí conocidas y compañeras de trabajo. Dije un comentario (...) Arath ‘x’ cosa en el programa Hoy, no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie,” recordó Echeverría.

Mariana Echeverría fue cuestionada en Hoy por difundir rumores sobre el programa y Arath de la Torre. (Hoy)

Aunque reconoce que todo estuvo relacionado con el comentario que hizo sobre la convivencia que Arath de la Torre tenía en el matutino, asegura que ella en ningún momento le faltó al respeto a alguien del elenco, pero ella sí fue insultada por la productora Andy Rodríguez.

“Cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme y a decirme cosas. Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme pendeja por todo el foro, estando todas las personas ahí,” explicó.

Y agregó: “Yo me enteré después, ni siquiera la vi, y me aguanté la humillación que pasé ahí. Dije me voy a plantar voy a aclarar esta situación que no fue absolutamente nada grave lo que dije, ni ofendí a nadie, ni insulté a nadie, ni dije ninguna grosería a nadie. Ni a la productora, ni a Legarreta, ni a Galilea, ni al Paul, ni al ‘Negro’, ni a nadie,”

Sobre la decisión que tomó de no hablar del tema cuando recién salió de la competencia, añadió “Me lo aguanté porque iba saliendo de La Casa de los Famosos, llegas toda vulnerable, no sabes ni qué. Te avientan a los leones y no sabes ni qué está pasando.”

Debido a que su participación en ¡Cuéntamelo Ya! también es bastante recordada, quiso resaltar que su casa (Televisa), donde ha trabajado por al menos 15 años, se prestó para hacer más hate de un programa que se alimenta de eso, pues aseguró que todos los habitantes de La Casa de los Famosos México han resultado funados por alguna razón.

Crédito: X/Mariana Echeverría

Después de las declaraciones de la actriz y conductora, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues en su publicación ya se pueden leer comentarios como:

Después de verte en la casa es bien complicado verte como la víctima. Estás recibiendo lo que tú misma diste.

Sin llorar que te pagaron.

Claro que ofendiste. Claro que te metiste con alguien. Acepta.

Sorry, pero tus actos son consecuencia de lo que estás viviendo ahorita.

Sí la regaste, pero nunca lo vas a reconocer.

La reina del bullying quejándose del bullying.