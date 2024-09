AMLO informa que el huracán John trajo lluvias como no se habían visto antes: “Estamos rescatando a quienes quedaron atrapados”

Rain floods a golf course as Tropical Storm John is on track to become a hurricane again, hurtling back towards communities across the Pacific coast, in Acapulco, Mexico September 25, 2024. REUTERS/Javier Verdin

El paso del Huracán John cerca de las costas de Guerrero hasta ahora ha cobrado la vida de cinco personas, sin embargo, los daños materiales aún son incalculables, además de que muchas personas permanecen atrapadas en sus casas debido a las inundaciones, informó la mañana de este viernes 27 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al inicio de su penúltima conferencia mañanera, el mandatario ofreció un breve reporte sobre el estatus del Pacífico mexicano tras el primer impacto del ciclón:

“Acapulco y la Costa Grande son las zonas más afectadas, estamos rescatando a quienes se quedaron atrapados por las inundaciones en colonias de Acapulco, donde llevan ya cuatro días de lluvias como no se había visto en mucho tiempo. Este huracán no trajo muchos vientos pero sí mucha lluvia... Se está atendiendo a todos, sacando a la gente”, apuntó López Obrador al tiempo que recordó que continúan activados en la región los planes DN-III, Marina y Guardia Nacional.

Asimismo, AMLO dio a conocer que no ha incrementado el número de fallecidos a causa del impacto del huracán, hasta ahora se tiene conocimiento de cuatro pérdidas humanas en la Montaña de Guerrero y una más en Acapulco. “Hasta ahora no hemos padecido ni sufrido de más pérdidas de vidas, eso es lo más importante, lo material se puede recuperar, la vida no”, agregó.

Por otro lado, vale recordar que en la conferencia mañanera del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que este sábado 28 de septiembre la Secretaría del Bienestar comenzará a levantar un censo en Guerrero para conocer el número exacto de damnificados y cuantificar los daños materiales. Sin embargo, no aclaró si emitirá o no la declaratoria de emergencia en Acapulco, luego de que la alcaldesa Abelina López lo solicitara esta misma mañana.

El presidente dijo que ya se atiende a las personas afectadas y descartó que haya aumentado el número de víctimas mortales. Crédito: Gobierno de México

John impactará México por segunda vez

La noche del lunes 24 de septiembre, el Huracán John impactó en Categoría 3 en Marquelia, Guerrero, cobrando la vida de cinco personas, y dejando severas inundaciones, derrumbes y daños materiales. Aunque comenzó a perder fuerza conforme avanzaba en tierra y sus remanentes volvieron al mar, éstos fueron absorbidos por una zona de baja presión, dando lugar el miércoles 25 a otra tormenta tropical que conservó el nombre.

El sistema ha ido avanzando lentamente y ayer alcanzó la Categoría 1 como Huracán pero horas después se volvió a degradar, de acuerdo con los más recientes reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con este organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “la tormenta tropical John presenta un comportamiento variable y se mueve lentamente, por lo que se recomienda a los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, extremar precauciones (...) Se prevé que el centro del sistema impacte entre los municipios de Aquila, Michoacán y Manzanillo, Colima, durante esta mañana, y posteriormente, se espera que bordeé las costas hasta Jalisco”.