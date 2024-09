¿No la dejaron ver? Así fue la vez que Pati Chapoy golpeó con un paraguas a fans en un concierto para que se sentaran

(Instagram/@chapoypati)

Pati Chapoy es una de las periodistas de espectáculos más importantes en la televisión nacional, pero lejos de los foros también tiene un sinfín de anécdotas y, en esta ocasión, contó de una ocasión en la que golpeó a fans con su paraguas durante un concierto para que se sentaran.

¿Cómo fue el momento?

Durante la emisión del pasado 25 de septiembre en Ventaneando, la titular del vespertino de Azteca contó que cuando era joven acudió a un show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y, debido al clima, ella llevaba una sombrilla.

“Hace muchos años, tengo 40 y pico de casada, éramos novios Álvaro y yo y fuimos a un concierto al Auditorio, llovía y había paraguas. Empieza el concierto, se empieza a calentar la gente y se levanta”, comenzó a narrar.

Debido a esto, Chapoy no dudó en tomar el artefacto que cargaba consigo y arremetió contra las personas que se habían puesto de pie.

“Entonces yo cogí el paraguas y a paraguazos a todos los de enfrente les dije: ‘Oigan’”, remarcó entre risas.

Esto causó una ola de reacciones entre los demás presentadores de Ventaneando. Por un lado, Linet Puente comentó: ·Como público yo entiendo que te puedas enojar con el público, pero como cantante te están pagando por irte a ver.

Por su parte, Ricardo Manjarrez ahondó en que él estaba de acuerdo en que las personas bailaran, cantaran o se expresaran de la forma que más les gustara en los shows.

“Así sea una canción rítmica o una balada, si me está doliendo o saboreando, ¿por qué no me voy a parar a cantarla?”, comentó.

Rosario Murrieta no se quedó atrás en la conversación y comentó que recientemente ella recientemente se la pasó de pie en un concierto: “Nos hubieran visto con Emir Pavón no nos sentamos nunca”.

Ante estos comentarios, Chapoy se limitó a señalar: “Claro, como debe ser”.