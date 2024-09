Ricardo Peralta hace ‘berrinche’ en La Casa de los Famosos México y lo corren; así fue el momento |VIDEO

Ricardo Peralta hace ‘berrinche’ en La Casa de los Famosos México y lo corren; así fue el momento (Fotos: ViX)

Ricardo Peralta de nueva cuenta es señalado de ‘no haber aprendido nada’ tras su dura salida en La Casa de los Famosos México 2024, pues el influencer LGBT+ en una reciente Post Gala del reality show de Televisa dio ácidas críticas y no dejó hablar a sus compañeros en el foro, causando que se le invitara a retirarse y así ocurriera.

Durante la transmisión del programa de ViX+ el pasado lunes 23 de septiembre, el integrante de Pepe y Teo así como de Trío de Tres intentó criticar una vez más a Karime Pindter, integrante del Cuarto Mar que se perfila para ser la posible ganadora de la segunda temporada del reality show.

Sin embargo, el fuerte tono de voz y la nula disposición por permitir que los demás panelistas hablaran, entre los que se encontraban personajes como Gomita, Agustín Fernández, Sian Chiong o Sabine Moussier, provocó gran enojo en la conductora estelar de las Pre y post Galas de La Casa de los Famosos México: Cecilia Galliano.

El polémico influencer LGBT ha sido duramente criticado en redes sociales pues la pelea inició porque de nueva cuenta intentó criticar a Karime Pindter y no dejaba hablar a los demás Crédito: Televisa

Cecilia Galliano corre a Ricardo Peralta de gala en La Casa de los Famosos México

“Karime es espectacular y de mega más, solo que yo dije que para qué leído si solo iba a decir cosas lindas, oye no, ay no, oye no, ay Dios”, expresaba Ricardo Peralta gritando, sin hacerle caso a sus compañeros y ante la advertencia que Cecilia Galliano ya le había lanzado por no dejar hablar a los demás.

“Te vas del foro”, ante ello el influencer LGBT+ hizo ‘berrinche’ y se levantó y sí salió del cuadro en vivo, siendo seguido por Sabine Moussier. “Si no hacen silencio los voy a ir sacando de a uno”, advirtió la argentina y aunque después del duro momento regresó Ricardo Peralta, el momento ha dado de qué hablar en redes sociales.

“Insoportable este cabr*n que ya lo sacaron y sigue queriendo llamar de mala forma la atención”. “No es ser chistoso, es ser irrespetuoso, según se cortó el cabello para ser buen amigo y solo demuestra que sigue siendo el come mocos y cerilla que vimos dentro de la casa”. “Que bueno que Cecilia lo corrió y este por unos minutos se fue, parecía hasta drogado”, se puede leer en los comentarios de los videos donde se retomó el momento.

Ricardo Peralta hace ‘berrinche’ en La Casa de los Famosos México y lo corren

Pese a las críticas, el influencer LGBT+ ha asegurado que no cambiará su forma de ser y que prefiere mantener a quienes lo aceptan tal y como es.