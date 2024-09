“Creyó que era ciega”: Joven va con lentes oscuros al metro de la CDMX y señora confundida le ayuda a subir las escaleras

(Tiktok/IG)

El Metro de la Ciudad de México recibe a un sinfín de personas cada día y, en esta ocasión, una joven confesó que una señora pensó que era ciega e intentó ayudarla. Aquí te contamos el bochornoso momento.

Cabe señalar que este tipo de transporte cuenta con diversas señalizaciones táctiles y en braille a lo largo de las líneas, por lo que es común ver a personas con discapacidad visual transportándose a cualquier hora del día ya sea solas o acompañadas.

¿Cómo fue la confusión?

La usuaria en TikTok identificada como Tania Marmolejo (@taniamarmolejo) compartió su experiencia a través de un video que rápidamente se viralizó.

“Traía unos lentes que me habían prestado, iba con mis amigos en el metro, entonces como había mucha gente yo le agarré la mochila a Morquecho para subir las escaleras, entonces él ve que hay un espacio y se va y yo me suelto de su mochila. Yo traía lentes negros.

(Tiktok)

Una señora se colocó en frente de la joven y le dijo de forma determinante que se agarrara de ella y, desconcertada, Tania aceptó.

“Yo dije: ‘¿por qué me estoy agarrando de ella?’, ahí todavía no entendía y luego veo a la señora y veo cómo se le quedaba viendo a mi amigo (con mirada de desaprobación) y empecé a entender y me sentí comprometida. Y como no me dijo nada, yo tampoco le dije nada porque pensé que se iba a sentir mal si le digo que no soy ciega”, contó.

Pero ahí no terminó todo, ya que debido a la incomodidad de la situación, la joven decidió fingir que estaba ciega para evitarle un momento bochornoso a la otra mujer.

“Entonces subimos las escaleras y le dije: ‘Gracias’ y me dices: ‘¿vienes sola?’ y yo de no, aquí a lado hay muchos amigos y comencé a simular que estaba ciega. Perdóneme si ve esto, señora, me sentí comprometida y no quería hacerla sentir mal, le agradezco mucho de su parte”.

Usuarios reaccionan

Los internautas rápidamente reaccionaron y varios de ellos contaron sus propias experiencias:

“Yo me resbalé cerca de metro Ermita y me rasgue el pantalón y me enlodé todo , entre al metro y salí con $50 pesos de pura caridad que no pedí jajaja”

“Una vez a un amigo le cedieron el paso en una avenida y resulta q él solo estaba parado ahí y él se cruzó a la otra calle para no hacer sentir mal al conductor y después se regresó al otro lado”