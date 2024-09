Daniel, hijo menor de Luis Miguel, se declara fan de Cristian Castro y el ‘Gallito’ pide ser su padrino |VIDEO

(Fotos: Gettyimages)

La rivalidad que durante años sostuvieron Luis Miguel y Cristian Castro parece haber terminado o al menos así lo ha dejado ver el hijo de Verónica Castro. Incluso ahora el cantante mexicano ha contestado al llamado del hijo menor de El Sol de México, quienes se declaró su fan y ahora El Gallito Feliz pide ser su padrino musical.

Durante una entrevista realizada por Ventaneando, el polémico cantante le respondió a Aracely Arámbula luego de que La Chule confesó el secreto de Daniel, hijo menor de Luis Miguel, que no solo es fan de Cristian sino que también tiene gran interés por hacer una carrera musical como su famoso padre.

“La actitud de Aracely es un ejemplo, por eso los hijos los vamos a abrigar todos, por ambas partes; por el lado del padre que amamos y por el lado de la madre que tiene la mejor actitud que pueden tener una mujer ante estas circunstancias”, inició el cantante.

El hijo de Verónica Castro habló sobre apoyar a Daniel, hijo menor de 'El Sol de México'. | Crédito: TV Azteca

Durante dicha charla en el espacio de Pati Chapoy para TV Azteca, el mexicano que ahora quiere comprometerse con una famosa argentina de nombre Mariela Sánchez aseguró que podría buscar a La Chule para no solo agradecerle al pequeño hijo de Luis Miguel la admiración que dice tenerle, sino incluso ofrecerle su apoyo en la industria de la música para que pueda llegar a ser un cantante profesional como él o Luis Miguel, su padre.

“Yo obviamente acompañaría a estos chicos en todo, me gustaría mucho poder ayudar, aportar con mucho cariño que le tongo a los padres y si algún día puedo ser padrino de alguno de canto, me gustaría mucho que me eligieran a mí”, agregó el también apodado ‘Gallito Feliz’.

Para finalizar, Cristian Castro aseguró que le gustaría que Daniel tenga el mismo talento que Luis Miguel, pues el mundo necesita una persona y un artista como El Sol de México, dejando así entrever que no existe ya algún tipo de rivalidad con su colega cantante mexicano.

Cristian Castro le pide a Aracely Arámbula ser padrino del hijo menor de Luis Miguel pese a la fuerte rivalidad con ‘El Sol’ (Foto: X)

“Ojalá pudiéramos tener ahí a un Luis Miguel, que tengamos nuevamente ese tipo de persona y artista. ojala esos chicos se visualizan así. Le recomendaría a Aracely solo mantener su inocencia”, finalizó Cristian Castro siendo aplaudido por los comentaristas y periodistas de Ventaneando que poyaron la idea de que Daniel sea cantante como su padre.