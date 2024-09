Ernesto Zedillo insiste en que Reforma Judicial terminará en tiranía; acusa a Zaldívar de instigar ‘venganza’ contra el PJF

Ernesto Zedillo criticó la Reforma al Poder Judicial durante la inauguración de la International Bar Association en el Centro de Convenciones Citibanamex. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El expresidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León mantiene firme su postura en contra de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, y aseguró nuevamente este martes que la propuesta destruirá al sistema judicial de nuestro país y nos llevará directamente a una ‘tiranía’, tal como lo advirtió el pasado domingo 15 de septiembre durante la inauguración de la International Bar Association en la Ciudad de México.

Hoy, en entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva, el exmandatario mencionó que no considera que su declaración sea exagerada, ya que la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) materializa la intención ‘terrible y atroz’ que tienen los poderes Ejecutivo y Legislativo de decidir quiénes pueden ser personas juzgadoras, no el pueblo, como asegura la redacción del documento.

“Está muy cuidadosamente diseñada… La reforma es un mecanismo para decirle a la gente ‘ustedes van a elegir a los jueces’, eso no es democrático. La Constitución dice que el Ejecutivo deben cumplir sus funciones y una de esas es asegurar que se provean los medios y las reglas para que exista un poder Judicial independiente… Con una fachada de democracia, van a controlar quién aplica la justicia. Cuando se tiene un partido oficial que puede manejar el Poder Judicial, eso se llama en términos simples, tiranía (...) Eso es ilegítimo, eso no es ético, es no tener lealtad a la República democrática que queremos los mexicanos”, advirtió el político priista.

Asimismo, reaccionó a las burlas del presidente López Obrador, quien este martes en su tradicional conferencia matutina dijo que había hecho el ridículo y que le daba risa sus declaraciones sobre la inminente tiranía a la que va el país con la Reforma al Poder Judicial. Zedillo mencionó que su regreso a los reflectores no fue improvisado, pues la invitación estaba desde meses atrás, sin embargo, decidió aprovechar la coyuntura para expresar su opinión y preocupación por el tema.

Asimismo, aprovechó para condenar que desde el estrado, el presidente actúe de manera ‘indigna’ al señalar y ofender con malas palabras a las voces críticas y todos aquellos que no piensan igual que él.

El presidente aprovechó una publicación en X para criticar el gobierno neoliberal de Zedillo. (Gobierno de México)

Zedillo arremete contra el exministro Zaldívar

Zedillo Ponce de León asegura que esta reforma es una suerte de venganza contra el Poder Judicial por esas veces en que ha actuado en casos importantes con independencia, desatando la molestia de los otros poderes, y con la aprobación de la misma se sienta un desafortunado precedente que llevará directo a la tiranía. Asimismo, insistió en que se trata de un ‘atropello constitucional’ que pone en riesgo la República que se ha construido entre todos los mexicanos a lo largo de los años.

“Seamos claros, estoy seguro que a las personas que votaron por ese partido nunca se les preguntó ‘¿están votando porque se destruya la democracia y se construya una tiranía donde seguramente será muy fácil violar sus derechos humanos y no respetar sus garantías individuales?’ Porque eso es lo que sucede en todas las tiranías (...) Eso se traduce en una tragedia para la gente”, advirtió el expresidente mexicano quien explicó que antes de terminar su mandato prometió no intervenir en la política de nuestro país, sin embargo, decidió hablar a estas alturas debido a que ve amenazada la democracia del país.

Ante este panorama, Ernesto Zedillo criticó severamente al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien vale recordar que renunció al Poder Judicial para sumarse a finales del año pasado a la precampaña de Claudia Sheinbaum Pardo y, posteriormente, fue designado por la presidenta electa para fungir como su futuro coordinador General de Política y Gobierno.

“Ese señor no me merece ningún respeto. Ese señor le faltó al respeto a la Corte y se comportó de la manera más indigna cuando era ministro y presidente de la Corte, fue uno de los instigadores de este ataque al Poder Judicial”, sentenció Zedillo luego de que Ciro Gómez Leyva le comentara que su colaborador, el exministro, alista una serie de reformas para las Fiscalías y Defensoría Pública.

El exministro renunció a la Corte y a partir de octubre formará parte del gobierno de Sheinbaum. (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)