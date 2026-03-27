Océanos en riesgo: llaman a fortalecer gobernanza y protección internacional. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La defensa de los océanos se ha convertido en una prioridad global ante los crecientes efectos de la crisis climática. Así lo expresó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, al inaugurar el 46° Foro Anual de Parlamentarios por la Acción Global y la 4ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios por los Océanos, celebrados en la histórica Casona de Xicoténcatl.

Durante su intervención, la legisladora destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional y la diplomacia parlamentaria para hacer frente a los desafíos ambientales que afectan a los mares. Subrayó que, si bien México dio un paso relevante al ratificar el Tratado de Alta Mar en 2025 —aprobado por unanimidad en el Senado—, el reto actual radica en garantizar su correcta implementación.

“Debemos asegurar mecanismos de cumplimiento, reglas financieras justas y una gobernanza internacional efectiva”, señaló Castillo Juárez, al advertir que la ratificación del acuerdo es solo el inicio de un proceso más amplio que requiere compromiso global.

Laura Itzel Castillo exhorta a la cooperación internacional por los océanos ante crisis climática. Foto: (Senado de la República)

La senadora recordó que los océanos cubren más del 70 por ciento de la superficie del planeta y son responsables de generar gran parte del oxígeno que respiramos. Por ello, su protección no solo es un tema ambiental, sino también social y económico. “Cuidar los océanos es cuidar a nuestros pueblos y asumir una responsabilidad con las futuras generaciones”, afirmó.

Sin embargo, alertó que estos ecosistemas enfrentan amenazas cada vez más severas debido al cambio climático, como el aumento del nivel del mar, el calentamiento de las aguas y el deshielo de los glaciares. Estos fenómenos, explicó, provocan tormentas más intensas, alteraciones en las cadenas ecológicas y el deterioro de arrecifes, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables.

En este contexto, Castillo Juárez también mencionó la técnica de eliminación de dióxido de carbono marino (MCDR), una herramienta emergente para aumentar la capacidad del océano de absorber carbono. No obstante, advirtió que aún se trata de un campo en desarrollo que requiere evaluaciones rigurosas, monitoreo constante y regulación internacional.

Por su parte, Margarita Caso Chávez, directora general de Conservación y Gestión de Mares y Costas de México, destacó la riqueza marina del país, que cuenta con más de tres millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima y más de cuatro mil islas. Señaló que México forma parte de las 17 naciones con mayor biodiversidad en el mundo.

Alertan sobre daños a los océanos y urgen acciones globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caso Chávez enfatizó que los océanos albergan diversos ecosistemas que requieren estrategias de protección diferenciadas. Además, alertó sobre problemáticas como la sobrepesca, la contaminación, la minería submarina y la explotación de hidrocarburos, especialmente en aguas internacionales.

En este sentido, urgió a impulsar la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, así como a garantizar un acceso equitativo a los recursos genéticos marinos y fortalecer las evaluaciones de impacto ambiental fuera de las jurisdicciones nacionales.

A su vez, Syed Naveed Qamar, presidente de Parlamentarios para la Acción Global, destacó la necesidad de que los congresos nacionales traduzcan los acuerdos internacionales en leyes concretas. Subrayó que el objetivo es proteger al menos el 30 por ciento de los océanos para 2030 mediante políticas públicas efectivas.

Finalmente, los participantes coincidieron en que la defensa de los océanos requiere una acción coordinada entre países, así como el compromiso de los parlamentos para convertir los acuerdos globales en soluciones locales que garanticen la preservación de estos ecosistemas vitales para la vida en el planeta.