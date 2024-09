Pati Chapoy reacciona a la muerte de André Marín; dedica desgarrador mensaje: “Gracias por tanto”

Pati Chapoy entrevistó a André Marín meses antes de su muerte. (@ChapoyPati, X)

La reconocida periodista Pati Chapoy reaccionó al fallecimiento de André Marín, quien pereció a los 52 años, días después de someterse a un doble trasplante de pulmón. Además de tener una estrecha amistad, la cual forjaron durante la etapa del comunicador en TV Azteca, la titular de Ventaneando pudo tener una entrañable charla con el periodista, la cual ha hecho eco en redes sociales en medio de la zozobra.

“Despedir a un amigo es doloroso. Descansa en Paz, gracias por todo y por tanto. Abrazo a Paty y a tus hijos”, escribió la periodista en X, donde compartió dos fotografías del detrás de cámaras de una de las últimas entrevistas que André Marín.

En marzo de 2023, como parte de su rol como generadora de contenido, Pati Chapoy entrevistó a André Marín para su canal de YouTube. Los desafíos de salud que el comunicador comenzó a desarrollar seis años antes, a causa de una bacteria, dominaron la conversación.

Marín, quien en su carrera se mostró como un hombre duro y crítico, exhibió una sensibilidad que capturó la atención en las redes sociales. Según el presentador, este cambio se dio tras verse al borde la muerte un año antes, cuando las secuelas de desarrollar clostridium (género de bacterias anaerobias) comprometió el funcionamiento de varios órganos.

“El 2022 fue el peor año de mi vida; en enero me explota el estómago, terapia intensiva, salgo muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda, en marzo me operan y me operan mal, médicos, tratamientos y revisiones”, indicó Marín, quien a la distancia, se decía bendecido de tener una segunda oportunidad de vida.

A un año de recibir el alta médica, André Marín estaba de regreso en la industria de la televisión, donde reconocía que tenía menos amistades de las que creía. “Cuando te pasan estas cosas te das cuenta de quiénes son tus mejores amigos, de quienes están en las buenas y en las malas y yo también le agradezco a los que no estuvieron, porque me enseñaron el camino de donde debo estar en esta vida”.

Así se despidió Pati Chapoy de André Marín. (@ChapoyPati, X)

David Faitelson anunció el vivo la noticia

El periodista deportivo David Faitelson anunció con gran pesar el fallecimiento de su colega André Marín, quien murió la madrugada del 16 de septiembre. Durante su espacio en MVS, Faitelson expresó su respeto y admiración hacia el comentarista, además de lamentar la dolorosa pérdida junto con la producción del programa. “Hoy es un día realmente triste”, afirmó Faitelson.

Marín enfrentaba una larga y difícil batalla contra una grave enfermedad que había complicado su salud desde la pandemia de Covid-19. Faitelson recordó que su colega peleó con fuerza hasta el último momento. “Luchó hasta el final con una enfermedad que se le complicaba desde los días de pandemia”, comentó. A pesar de sus esfuerzos, Marín no pudo superar las complicaciones de su condición, lo que culminó en su fallecimiento.

David Faitelson recordó con cariño los años de trabajo que compartió con André Marín desde finales de la década de los 80, cuando ambos comenzaron a destacar en la televisión deportiva. Aunque en algún momento tomaron caminos profesionales diferentes, la vida los volvió a reunir en 2023, gracias a un proyecto conjunto en TUDN, la cadena deportiva de Televisa.

Sin embargo, Faitelson lamentó que su colaboración durara poco debido a la recaída de Marín. “El sueño duró muy poco tiempo, porque la enfermedad volvió a acecharlo”, explicó con tristeza.

Faitelson reveló que otra vez André Marín tiene problemas de salud (IG/ @andremarinpuig // @david_faitelson)