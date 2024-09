Critican a Christian Nodal por no felicitar a su hija Inti en su fiesta de cumpleaños: “No fuera Ángela Aguilar”

Critican a Christian Nodal por no felicitar a su hija Inti en su cumpleaños. | Portada: Zurisadai Gonzalez, Infobae México.

Christian Nodal ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales, pero esta vez no por su música o su relación con Ángela Aguilar, sino por la falta de un gesto que muchos consideraban importante: felicitar a su hija Inti en su primer cumpleaños. A pesar de que Cazzu, la madre de la pequeña, compartió en Instagram momentos de la lujosa fiesta que organizó para celebrar el primer año de vida de su hija, Nodal no publicó nada relacionado con la ocasión en sus redes sociales, lo que provocó una ola de críticas en su contra.

Cazzu, la cantante argentina y ex pareja de Nodal, se encargó de compartir detalles de la celebración a través de sus publicaciones de Instagram, donde se pudo ver la magnitud del festejo que preparó para su pequeña Inti. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de cualquier mención por parte de Nodal, quien no felicitó públicamente a la niña.

Fiesta de Inti, la hija de Cazzu y Nodal. (Instagram)

Este hecho no pasó desapercibido para los seguidores de ambos artistas, quienes rápidamente señalaron a Nodal por no dedicar unas palabras a su hija en un día tan especial. Los internautas comenzaron a cuestionar las prioridades del cantante, ya que en sus redes sociales sí ha mostrado de manera constante momentos que comparte con su actual esposa, Ángela Aguilar. Este contraste generó especulaciones sobre la relación entre Nodal y su hija, y muchos sugirieron que su nueva relación lo ha alejado de la pequeña.

“Inti no tendrá papá, no todos suben todo”, “Nodal es el claro ejemplo que a veces uno deja de comer postre por comer mierda”, “Ni caso tiene nombrar a personas que no aparecen”, “No fuera la pelona de Aguilar porque todo comparte”, “Che es el cumple de hija, nada eso” y “¿Porque no sube fotos de su hija?”, fueron algunos comentarios.

¿Nodal estuvo ahí?

Cazzu celebró el cumpleaños de su hija. (Instagram)

Sin embargo, en redes sociales muchos notaron que en un video compartido por Cazzu se observa la mano de Christian Nodal cargando a su pequeña. Lo que sucede es que el video está recortado de manera intencional para que él no se vea.

Si bien la presencia de Nodal en la fiesta de su hija no se ha confirmado, en redes sociales muchos internautas aseguran que el cantante de regional estuvo presente.

“¿Nadie se fijó q el último video es Nodal quien la tiene cargada?”, “Ustedes no saben si Nodal tiene días específicos para verla”, “Ya dejen el show y superenlo el nodal está ahí con su hija”, “Esa mano es de Nodal, por los tatuajes que tiene”, “Esa es la mano de Nodal cargando la bebé, es bueno que a pesar de todo está presente en el cumpleaños de su bebé”, dijeron algunos comentarios.

Hasta el momento, Nodal no ha hecho declaraciones públicas sobre la fiesta de cumpleaños de su hija ni sobre las críticas recibidas. Sin embargo, la conversación continúa en redes sociales, donde los usuarios siguen debatiendo sobre su comportamiento.