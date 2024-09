¿Todavía se puede frenar la reforma al Poder Judicial? Esto asegura Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN

La ministra presidenta mantuvo un conversatorio con alumnos de derecho (Cuartoscuro)

La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, dejó entrever durante un conversatorio con estudiantes de diversas escuelas que aún existen recursos para poder frenar la reforma al Poder Judicial.

En esta reunión, que conglomeró a estudiantes de derecho y otras disciplinas, de escuelas públicas y privadas, la ministra Piña dijo que no podía pronunciarse ante ciertos temas, ya que de hacerlo no podría emitir ninguna resolución al respecto, luego de que un joven le preguntara que si se podía hacer algo luego de que fuera aprobada.

“Miren, les voy a ser sincera: yo no puedo pronunciarme sobre ciertos temas, por que si yo me pronuncio, estaría impedida para resolver esos temas, más en estas situación, que es muy probable, como la mayoría sabe, que llegue... que pueda llegar a través de algún mecanismo, amparo, acción, controversia. Ha habido una discusión en cuanto al contenido sustancial de la norma constitucional, si puede ser objeto, o no, de estos mecanismos de control constitucional o únicamente los procesos legislativos, pero no me puedo pronunciar” explicó la ministra presidenta a los estudiantes.

La titular del Consejo de la Judicatura Federal señaló que cada ministro del pleno decidirá si se postulan o no para la probable elección de jueces para la Suprema Corte, que además se constituirá con 9 jueces, y ya no con 11, como se hace actualmente.

La ministra presidenta señaló que lo peor que puede pasar es que se retroceda en materia de derechos humanos. Crédito: Captura de Pantalla/ Justicia TV

“Si la reforma pasa tal y como está, bueno. los ministros en primer lugar elegirán si se postula para la elección que viene, porque todos vamos, o van, a ser electos, ellos decidirán, cada ministro decidirá si se postula y participa en este sistema. Y los que no estemos de acuerdo hay un transitorio que dice que si no te vas a postular, entonces antes del cierre de la convocatoria tienes que renunciar y quedarte trabajando, pese a que ya renunciaste, para preparar todo esto de las elecciones, si quieres tener un haber de retiro”. puntualizó la ministra.

“¿Qué va a ser de la corte? pues dependerá de las personas que lleguen a la corte” enfatizó la ministra.

Piña señaló que lo peor que nos puede pasar como planeta es que, como un péndulo, se vaya en retroceso a los derechos humanos: “Hemos avanzado mucho, hemos tomado mucha conciencia y ese péndulo que llegue hasta el otro lado, híjole, por las generaciones, por ustedes y por las que vienen”.