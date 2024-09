Hermana de Gala Montes NO es actriz por esta razón

La hermana de Gala Montes se dedicó a las ventas antes de trabajar con su hermana. Gala Montes y Beba Montes. (Instagram)

La participación de Gala Montes en La Casa de los Famosos México ha puesto en el ojo público a Beba Montes, su hermana mayor y quien está detrás de todas las cuentas de la actriz mientras ella se encuentra dentro del reality show.

Desde que la joven comenzó a hacer sus primeras apariciones después de que salieron a la luz los problemas que tenían con su madre y se reveló que la actriz sería parte de La Casa de los Famosos, algunos internautas resaltaron el gran parecido físico que existe entre las ‘Montes’ y se cuestionaron la razón por la que decidió no ser parte del mundo del entretenimiento.

Pese a que ha acudido como invitada especial a algunas galas del programa de Televisa, se ha limitado a hablar sobre la participación de su hermana: sin embargo, en una reciente entrevista para Erika González se sinceró sobre su profesión y confesó por qué no quiso ser parte de la actuación.

Cabe resaltar que antes del fenómeno que desató la casa más famosa de México, Beba había hecho pocas apariciones públicas, una de ellas en un video musical de su hermana; sin embargo, su hija Bama se caracteriza por ser modelo e influencer.

Esta es la razón por la que Beba Montes no quiso ser actriz

Beba, Gala y Crista en la Marcha del 8 de Marzo. (Instagram)

Después de que estalló la polémica entre Gala Montes y su mamá, quedaron al descubierto algunos detalles sobre su dinámica familiar, como que su madre fue quien las sumergió en el medio de los espectáculos.

Pese a que todo parece indicar que la villana de Vivir de Amor tiene interés por retomar la relación con su madre, Beba habló de las primeras veces que se acercaron al medio; en ese entonces, solo tenía doce años.

“La gente que trabaja ahí, pues son cul**ros, por no decir otra cosa. ¿Cómo le dices a una niña de doce años: ‘oye estás gorda’? Enfrente de mí hacían comentarios, entonces le empecé a agarrar como odio al ambiente,” confesó.

En comparación Gala Montes, confesó que ella siempre dijo: ‘no quiero’, mientras que su hermana mostró interés por la actuación desde su primera interpretación como actriz en TV Azteca.

A qué se dedica Beba Montes

En la misma plática para YouTube, Beba habló sobre su profesión y confesó que no se arrepiente de no estar dentro del mundo del entretenimiento, como su hermana.

“Yo hice de todo, tuve una niña muy joven, entonces me dedicaba a las ventas,” compartió, y agregó: “Yo me salí de mi casa desde los 20, y desde ahí siempre viví yo sola, me dedique a trabajar. He hecho de todo, he vendido coches, me gustaba mucho.”

La hermana de la actriz se independizó cuando tenía 20 años. Fotos: IG @galamontes @bamamontes

Aunque detalló que la relación con su hermana no era muy cercana debido a la diferencia de edad que existe, confesó que luego de todo lo que ocurrió están aprovechando la situación para volver a conectar. Por otra parte, detalló que actualmente trabaja con ella 24/7.

Por su parte, años antes Gala Montes compartió para la revista People el significado que tenía su hermana en su vida: “Mi hermana es mi segunda mamá. Cuando mis papás se divorciaron mi mamá tenía que salir a trabajar muchas horas al día y ella siempre estuvo conmigo en un proceso que supongo fue difícil para mí, pero más para ella porque era más consciente. Pero con todo y todo siempre estuvo fuerte para mí, que era su hermanita.