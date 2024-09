Beatriz Gutiérrez Müller explica lo que representa el triunfo de Sheinbaum para México: “Nosotras lo hacemos distinto”

La presidenta electa presumió tener en sus manos la obra de la esposa del presidente Crédito: Cuartoscuro

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y académica mexicana, asistió este miércoles 11 de septiembre para despedirse ante el fin del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposo. En una ronda de preguntas y respuestas, donde priorizo la participación de la mujeres representantes de los medios de comunicación, explicó que representa el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República en las pasadas elecciones.

Aseguró que la victoria de Sheinbaum Pardo es una muestra de que la ciudadanía está interesada en los compromisos que la persona electa adquiere sin importar el sexo, la orientación sexual o aspecto físico, lo cual abre la puerta en que en un futuro pueda haber un titular del Ejecutivo federal homosexual.

“Qué bien, es un gran acierto del pueblo de México, a mi me gusta porque el pueblo de México al votar el 2 de junio demostró que le es indiferente si el mandatario es hombre o es mujer, y eso habla de un nivel de evolución superior al que ustedes imaginan. Qué bueno que en México ya no se tenga que votar por alguien que está bonita o feo, o está gordo o está delgadito o alguien que parece barril, eso ya es secundario y si es Claudia u otra mujer se votó por las habilidades por las capacidades, por las propuestas, sin tomar en cuenta el sexo, o la orientación sexual. Incluso a México como vamos puede existir un presidente en el futuro que sea homosexual, por qué no, porque lo que importa no es que hace el señor o la señora, lo que importa es que compromisos adquiere con el pueblo de México y que los cumpla, y eso es lo importante”, dijo en la conferencia de prensa.

Asimismo, Gutiérrez Müller dijo que tiene confianza en que Claudia Sheinbaum será congruente en su gobierno y que hará y dirá las cosas diferentes, tal como lo saben hacer las mujeres, por tanto es que será escudera de la próxima presidenta de México.

“Estoy muy contenta porque la conozco y aunque no la conociera al escucharla al percibir lo que ella expresa y como lo expresa a mi me da mucha confianza, yo creo que ella viene también de la lucha democrática y de la justicia en México, lo que va hacer ella es ser congruente, me alegra mucho porque también en mayo de 2018 cuando propuse desterrar la idea de la primera dama también dije que las mujeres sabemos decir y hacer las cosas de manera diferente y yo creo que ella -por ser mujer- nos va a ratificar eso. Nosotras lo hacemos distinto, no es mejor o peor, lo hacemos distinto y eso va a ser muy emocionante de ver y le deseo todo el éxito. Yo seré para ella como presidenta una leal escudera”, comentó en conferencia de prensa.