Felix Salgado Macedonio no descarta a hijo de AMLO para las elecciones de 2030

Andrés Manuel López Beltrán podría ocupar un cargo dentro de la estructura de Morena (CUARTOSCURO)

Horas después de que el Presidente de México declaró que su hijo Andrés Manuel López Beltrán podría participar en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el senador Félix Salgado Macedonio abonó a la discusión. Por su parte el político originario de Guerrero pidió no descartar al hijo del mandatario para las elecciones de 2030.

Durante una comparecencia ante medios de comunicación, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) destapó a Andrés Manuel López Beltrán como posible candidato a la secretaría general de su partido. No obstante, adelantó que podría ser el inicio rumbo a una posible candidatura en las elecciones del 2030.

Al ser cuestionado sobre si un posible cargo dentro del Comité Nacional de Morena podría ser el inicio de una carrera rumbo a las elecciones federales del 2030 para el segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Félix Salgado Macedonio expresó:

“No lo descartes. Es una buena idea. Me has dado buena idea. Me estás dando ideas”, sin dar a conocer mayores detalles.

Dos de los hijos de AMLO han descartado interés de participar en la política (lopezobrador.org.mx)

Y es que instantes antes, luego de “destaparlo” como un candidato para ocupar el cargo de secretario general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el senador guerrerense se refirió a las buenas cualidades que podrían hacer del hijo del Presidente de la República un elemento competente para el partido fundado por su padre en el año 2011 como asociación civil.

“Es buen cuadro Andy. Es muy chambeador, muy trabajador, yo lo conocí en territorio. Él conoce también toda la República. Es muy bueno. Yo lo veo en la secretaría general. No sé si lo han dicho o no, si no aquí lo destapamos de una vez, Andy López Beltrán para secretario general de Morena. Es un muchacho muy trabajador, además muy inteligente, que es lo importante. Lo trae de Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Cabe mencionar que, durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 9 de septiembre de 2024, el Presidente de México aclaró que ni José Ramón así como tampoco Gonzalo Alfonso López Beltrán no cuentan con interés de involucrarse en la política mexicana. Caso contrario al de Andrés Manuel.

Luisa Alcalde es aspirante a ocupar el cargo de presidenta nacional de Morena (REUTERS/Henry Romero)

“José Ramón y Gonzalo no quieren trabajar en el gobierno, pero Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar a Morena, pero no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena, no creo que para eso (la presidencia) y quiere apostar a ser electo”, comentó en la conferencia de prensa de este lunes.

¿Cuándo será la asamblea para renovar la dirigencia nacional de Morena?

Luego del proceso electoral de 2023-2024, en Morena se preparan para la renovación de la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Al respecto, Mario Delgado Carrillo, actual presidente que abandonará el cargo para formar parte del gabinete federal de Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Asamblea Nacional para cumplir con el trámite tendrá lugar el próximo 22 de septiembre de 2024.

Hasta el momento, además del nombre del hijo del Presidente de la República, la única persona que ha demostrado interés para tomar las riendas de la dirigencia nacional del partido guinda es Luisa María Alcalde Luján, actual titular de la Secretaría de Gobernación en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).