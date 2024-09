Anahí narra por primera vez cómo le pidió matrimonio Manuel Velasco: “Temblaba”

La ex RBD y el político chiapaneco se enamoraron en 2012 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Anahí relató por primera vez cómo fue el momento en el que Manuel Velasco le propuso matrimonio y cómo ambos han construido una sólida relación luego de diez años de matrimonio. En el marco de una entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube, la cantante mexicana detalló los hechos que culminaron en su boda en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 25 de abril de 2015.

En una ocasión, Manuel Velasco, político mexicano y entonces novio de Anahí, le pidió que lo acompañara a un evento importante en Palenque, Chiapas. A lo largo de su relación de tres años se había vuelto habitual que acudieran juntos a eventos públicos. Anahí notó algo inusual en Velasco ese día, especialmente su nerviosismo.

“Él estaba dedicado en cuerpo y alma a su trabajo. El día que cumplíamos tres años de novios, nos casamos. Me dio el anillo en Palenque. Yo lo acompañaba a muchos eventos. No éramos esposos, éramos novios, pero estaba bien; me gustaba acompañarlo. Me acercó mucho a la gente porque nos enseñaron que a los artistas se les ve de lejos. En uno de los eventos me dice ‘quiero que me acompañes porque va a estar precioso’”, recordó.

Recientemente, Anahí y Manuel Velasco festejaron el cumpleaños de sus hijos con una lujosa fiesta que incluyó juegos mecánicos y robots (Fotos: Instagram/@anahi)

Velasco temblaba cuando, frente a las pirámides de Palenque, se arrodilló y le pidió matrimonio. Anahí, conmovida, aceptó con una peculiar respuesta: “solo por hoy”, una frase que ha extendido a lo largo de su matrimonio. Este momento simbólico consolidó una relación que hasta hoy suma diez años y dos hijos, Manuel y Emiliano.

“Llegamos al evento y empezamos a caminar y noté que Manuel temblaba. Pensé que igual estaba nervioso porque el evento era grande, de repente se hinca en frente de las pirámides”.

Durante la entrevista, Anahí recordó cómo este compromiso les permitió a ambos conectar más con la gente, un desafío para ella debido a la percepción distante que se tiene de las figuras públicas. También destacó que la boda, celebrada a las siete de la mañana, fue un evento íntimo y profundamente emotivo para toda su familia.

La pareja se conoció en 2012 y llegó al altar en 2015 (Foto: Instagram)

“Me dio mucha emoción verlo que se hincara. Me dijo: ‘¿te quieres casar conmigo para toda la vida?’ Fue hermoso porque quiero estar con él toda la vida. Siempre le digo ‘sólo por hoy’ porque como esposos no puedes pensar que alguien es tuyo siempre... (Ya en la boda) la familia llorábamos y llorábamos. A las 11 ya llevaba tres tequilas porque fue a las 7 de la mañana; no queríamos la boda, queríamos la vida juntos”, concluyó.

El parentesco entre Anahí y Manuel Velasco ha mantenido su brillo con el paso de los años, mientras la cantante rememora el instante en que se comprometió con el hombre con quien desea pasar el resto de su vida. Señala que este compromiso no se basa en asumir la eternidad de la relación, sino en valorarla día a día, una filosofía que considera esencial para el matrimonio.