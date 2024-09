Hombre acude a tienda de autoservicio y es captado robando artículos con un niño; presuntamente sería su hijo | VIDEO

(Impresión de pantalla video)

Un hombre que acudió a una tienda de autoservicio ubicada en el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México, fue captado por una cámara de video mientras robaba diversos artículos. Sin embargo, eso no fue lo sorprendente del video, pues además se vio a un menor de edad, que lo acompañaba, también robando en la tienda.

Así lo dio a conocer el periodista de nota roja Carlos Jiménez por medio de su cuenta de la red social X, antes Twitter, plataforma en la que compartió el material audiovisual que tiene una duración de un minuto con 12 segundos.

El periodista señaló que, presuntamente, el menor es hijo del hombre que aparece en el video. Presuntamente, el material audiovisual fue grabado en una tienda Bodega Aurrera y han sido captados en varias ocasiones haciendo lo mismo.

Además, Carlos Jiménez señala en la descripción que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México los han detenido en diversas ocasiones, sin embargo, siempre los liberan.

En un video compartido por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, se ve el momento en el que un hombre y un niño roban algunos artículos. en una tienda de autoservicio |Crédito: X @c4jimenez

En el video puede verse a un hombre de edad mediana vestido con un pants azul con franjas blancas a los costados, una chamarra negra y una gorra azul tomando diversos artículos y escondiéndolo entre su ropa. Posteriormente camina un poco hacia un carrito de supermercado, viendo a todos lados para asegurarse de no haber sido descubierto.

Posteriormente, regresa al pasillo, toma algunos productos más y también los guarda entre su ropa. Tras esto, se ve en la cámara llegar al menor, quien observa cuando el adulto toma los productos para hurtarlos. El hombre se va a otro pasillo, y el menor se queda en el mismo, de donde también toma otros artículos y se los da a su acompañante, quien vuelve a esconderlos en su ropa. Tras esto, se ve que se retiran del lugar.

La publicacioón tuvo varias reacciones por parte de los seguidores de Jiménez, la mayoría criticando que el adulto enseñe al menor a robar.

“¡Pobre Niño! Y siguen teniendo hijos; ¿Como son tan buenos para robar? ¿Donde se guarda tanto?; ¿Adivinen a que se va dedicar y hacer ese menor cuando sea mayor de edad?; A ese tipo de gente deberían de tomarle foto y exhibirlos en un tipo mural a las afueras de las tiendas, con foto y nombre para que queden bien quemados y que toda la gente se entere de la clase de personas que son; A mí lo que me impresiona y siempre me pregunto es: ¿Cómo le hacen para meterse todo eso y que no se les caiga?; Esto es lo que sucede cuando los ciudadanos no los detienen en seco, porque las autoridades son puro adorno”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.