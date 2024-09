Paulo Londra en la CDMX: estos son los precios oficiales para el concierto en el Pepsi Center WTC

Precio de los boletos para ver a Paulo Londra en la CDMX (Especial)

Después de anunciar una fecha en el Foro Puebla, el cantante Paulo Londra dio a conocer que dará otro concierto en la Ciudad de México (CDMX), la cual tendrá lugar en el Pepsi Center WTC.

El cantante argentino se va a presentar el próximo 28 de septiembre en el Pepsi Center WTC de la CDMX, el cual se encuentra ubicado en la calle Dakota, sin número, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

A lo largo de su carrera, Londra ha lanzado varias canciones que se han convertido en grandes éxitos, algunas de estas son: Adán y Eva, Cuando te besé, Nena Maldición, Te amo, Plan A, Tal vez, Por eso vine, Me tiene mal y Chica paranormal.

El cantante ha lanzado númerosos éxitos a lo largo de su carrera (Especial)

Precio de los boletos para concierto de Paulo Londra en el Pepsi Center WTC

El costo de los accesos es el siguiente:

- Sección C: 750 pesos mexicanos

- Box superior: 890 pesos mexicanos

- General B: 990 pesos mexicanos

- General A: mil 380 pesos mexicanos

- Discapacidad: 750 pesos mexicanos

- Citibanamex VIP: mil 890 pesos mexicanos

Conoce el precio de los boletos para ver a Paulo Londra en el Pepsi Center de la CDMX (Ocesa)

Fechas de preventa y venta general de boletos para concierto de Paulo Londra

La preventa será exclusiva para clientes de Citibanamex y se llevará a cabo este viernes 06 de septiembre en punto de las 11:00 horas.

Por otro lado, la venta general de accesos comenzará a partir del próximo sábado 07 de septiembre desde las 11:00 horas.

Acerca de Paulo Londra

Paulo Londra es un cantante y compositor argentino de música urbana, nacido el 12 de abril de 1998 en Córdoba, Argentina. Conocido por su estilo distintivo que mezcla reguetón, trap y hip hop, Londra se ha convertido en una figura prominente en la escena musical latinoamericana.

El cantante mezcla diversos géneros musicales (Especial)

Londra comenzó su carrera a una edad temprana, participando en batallas de freestyle en su ciudad natal. Su talento y carisma lo llevaron a ganar popularidad rápidamente. En 2017, lanzó su primer sencillo, Relax, que obtuvo millones de reproducciones y lo catapultó a la fama. Su éxito continuó con canciones como Adán y Eva, Tal Vez, y Nena Maldición.

En 2018, lanzó su primer álbum de estudio, “Homerun,” que consolidó su lugar en la industria musical. El álbum contiene éxitos que han registrado millones de reproducciones en plataformas de streaming. Su colaboración con artistas internacionales como Ed Sheeran en Nothing on you ha ampliado su alcance a audiencias globales.

Londra enfrenta desafíos legales con su antigua discográfica, Big Ligas, lo que ha afectado temporalmente la publicación de nueva música. Sin embargo, su influencia y talento siguen siendo destacados en la escena musical urbana.