Javier López impugnará el acuerdo del INE que confirma superó el límite de gastos de campaña para la alcaldía Álvaro Obregón

El alcalde electo de la alcaldía Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que ante el acuerdo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado jueves en el que determinó el rebase del tope de gastos de su campaña, esperará a que se publique de manera formal por parte del órgano electoral para emitir su pronunciamiento respecto a la cantidad de recursos con los que superó el límite de gastos.

“En mi calidad de alcalde electo les quiero decir que no tendré un pronunciamiento formal hasta en tanto no sea notificado y publicado el acuerdo que ayer se tuvo en el Consejo General del INE”, aseguró.

Además, comentó que el rebase de gastos de campaña no fue de 1 millón de pesos como se ha señalado en diversos medios de comunicación, sino que fue cerca de 50 mil pesos, por lo que aseguró que esperará la publicación del acuerdo de la sesión del Consejo General del INE para informar la cantidad exacta con la que rebasó los gastos.

Respecto al acuerdo votado por los consejeros del INE, el alcalde electo informó que impugnará la decisión porque no está de acuerdo con el proceso que se realizó para determinar el tope de gastos, pero que será hasta la publicación oficial del dictamen que realizará su pronunciamiento con la intención de proteger la decisión de los habitantes de la demarcación en la votación del pasado 2 de junio.

“Hasta en tanto no tenga la notificación o el dictamen del acuerdo de ayer, no habrá un pronunciamiento de mi parte de manera formal. Lo que sí les quiero decir es que por supuesto vamos a impugnar lo acordado el día de ayer porque ya les estaré explicando el procedimiento que realizaron y que no estamos de acuerdo con él”, aseguró López Casarín.

