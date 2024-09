“Ve a terapia”: Mauricio Garza explota contra Adrián Marcelo tras abandonar La Casa de los Famosos

El reality termina el 29 de septiembre. (IG: @mauriciogarza_ // VIx)

Adrián Marcelo abandonó ‘La Casa de los Famosos México 2024′ durante la madrugada de este miércoles 04 de septiembre tras enfrentar un cuestionamiento de Odalys Ramírez sobre su declaración ‘una mujer menos para maltratar’, lo que detonó una nueva discusión con Gala Montes por la manera en que respondió.

“Es una completa ironía por la bajeza que sufrí por parte de Arath y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres, para violentarlas... Incluso Gala se atrevió a decir... para exhibirme que teme por la seguridad de sus compañeras. Cuando podrían revisar que en ningún momento mi actitud, mis conductas han sido para violentar mujeres tan es así que Karime y Briggitte tenemos una buena relación”, explicó.

Odalys Ramírez cuestionó al youtuber Adrián Marcelo frente a sus compañeros del reality. (X/@LaCasaFamososMx)

Mauricio Garza recomienda que Adrián Marcelo tome terapia

La noticia trascendió durante la madrugada de este miércoles 4 de septiembre y muchos fanáticos del reality show lo vieron en vivo. Tal fue el caso de Mauricio Garza, quien siguió la transmisión en su casa tras concluir la post-gala y realizó un live donde reaccionó al inesperado momento.

“Si atacas a las personas con depresión y ansiedad, ve a terapia. Si tú crees que rating es tratar así a una mujer, ve a terapia. Si crees que rating es usar cosas personales en un juego, ve a terapia. Si tú crees que ver llorar a una mujer de esa manera está bien, ve a terapia y no empiecen con sus cosas de ‘no si hubiera sido al revés’, no, no, no”, declaró.

“Yo siempre he sido y he dicho que obviamente yo estoy a favor de este movimiento de la mujer, de repente siento que se exagera muchísimo en algunas cosas pero este caso aquí no se está exagerando. Aquí no se está sacando de contexto nada”.

Este miércoles se llevarán a cabo las nominaciones semanales. (Portada: Jovani Pérez, Infobae México)

Famosos reprueban ataques de Adrián Marcelo contra Gala Montes

Otras personalidades del medio artístico nacional también se pronunciaron en contra de los ataques que el youtuber regiomontano lanzó contra su compañera, entre ellos destacaron Joanna Vega-Biestro, Andrea Legarreta y Poncho de Nigris, por mencionar algunos.

“¿Jaque al rey? Jaque a la maldad, a la misoginia, jaque a quien pensó que nos parecería entretenimiento y diversión, que un tipo quisiera sacar a alguien de un juego, con un infarto en una ambulancia. Jaque al tipo que abiertamente decía los peores insultos a las mujeres con las que ‘jugaba’ y pensaba que era chistoso... Jaque, a quien no tiene la empatía y la capacidad para darse cuenta que el mundo está lleno de odio, dolor y sufrimiento, gracias a las acciones de seres llenos de oscuridad”, escribió Legarreta en Instagram.