Las frases de Adrián Marcelo que lo hicieron el habitante más polémico de LCDLFM 2

Adrián Marcelo formó parte del Team Tierra en La Casa de los Famosos México 2. (Instagram)

La polémica participación de Adrián Marcelo en el reality del momento llegó a su fin y dentro de su estancia en La Casa de los Famosos México 2 soltó frases que provocaron fuertes críticas tanto dentro como fuera del programa por su contenido ofensivo y misógino.

El comediante ya era conocido por decir frases polémicas y chistes de humor negro desde antes de llegar al reality de Televisa, pues el regiomontano fue sacado del aire de narraciones deportivas por comentarios desatinados en plena transmisión.

“Es un error, prácticamente se puede considerar un feminicidio, la deja muerta ahí en el área (refiriéndose al balón) y en ese momento llega el jugador” comentó Adrián Marcelo en un partido de Chivas vs Pachuca en el apertura 2019.

Las frases más controversiales con las que ganó su salida del programa

El presentador realizó una serie de comentarios polémicos en el reality show. (VIX)

En su estancia en el reality de Televisa como miembro del “Team Tierra”, el comediante causó polémica y conversación en redes sociales por sus chistes incómodos y declaraciones que otros miembros de la emisión calificaron como irrespetuosas.

“Qué ironía, Mario Bezares repartiendo coca”, dijo el también youtuber nada más llegar a La Casa de los Famosos 2 para burlarse de los rumores y acusaciones sobre Bezares que lo vincularon en su momento con tráfico y consumo de sustancias cuando trabajaba con el presentador Paco Stanley.

Otra de sus polémicas fue “creo que tengo la libertad de mandar a la ve... a las gordas, lo haría contento, las gordas están mal, ahora salen en portadas y la neta no hicieron nada para estar ahí, o por el mérito de comer, no hay disciplina, digan no”.

En redes sociales señalaron dicha frase de “reducir” a las mujeres a su apariencia física, juzgándolas exclusivamente por su peso y sugiriendo que su valor o mérito se mide por su conformidad a ciertos estándares de belleza.

Posiblemente el momento más polémico del regiomontano dentro del programa fue cuando le dijo a Gala Montes que le hacía falta la figura materna y aseguró que no padece de una enfermedad mental, sino que es una mera actuación.

La discusión con Gala Montes desencadenó un fuerte debate en redes sociales. (VIX)

Además, acusó que quien la diagnosticó era un charlatán, para rematar dando a entender que las mujeres van y buscan un diagnóstico para que les receten medicamentos psiquiátricos.

“La depresión no es un botón que se prende y se apaga (...) Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres”, le dijo.

La controversia escaló cuando se viralizó que Adrián Marcelo se graduó como psicólogo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, título que podría verse en riesgo de ser real la información de la periodista Ana María Alvarado que advirtió que la casa de estudios regiomontana retiró la cédula profesional del comediante.

La salida de Adrián Marcelo del reality

Los comentarios de Adrián Marcelo llegaron a propiciar la salida de patrocinadores. (VIX)

Días después de que el regiomontano dijo “una mujer menos para maltratar” tras la salida de la habitante de la casa Gomita, se vio envuelto nuevamente en una fuerte discusión con la actriz Gala Montes, donde luego de varias acusaciones entre sí, la joven retó a Adrián Marcelo a dejar el show, pues aseguró que luego de las polémicas el presentador estaba más seguro dentro del programa que afuera.

Asimismo, la producción informó que el regiomontano pidió salir de la Casa de los Famosos 2 esa misma noche y salió sin recoger sus pertenencias de la vivienda.