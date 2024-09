Fito Páez cancela concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX: esta es la razón

El cantante argentino cancela sus conciertos en México Créditos a Santiago Sacristan

El cantante argentino Fito Páez había anunciado que se presentaría en el Zócalo de la Ciudad de México ( CDMX) para ofrecer un concierto gratuito del que disfrutarían miles de capitalinos y fanáticos del músico.

El concierto que el cantante argentino iba a ofrecer en la Ciudad de México se iba a llevar a cabo el próximo sábado 07 de septiembre de 2024 en la plancha del Zócalo.

El concierto estaba programado para el 07 de septiembre de 2024 (Facebook Pito Paez)

¿Por qué Fito Páez canceló su concierto en la CDMX?

Fue por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que el cantautor dio a conocer la noticia de que ya no podría presentarse en el Zócalo capitalino, pero no solamente eso, sino que no podrá llevar a cabo otros conciertos que ya tenía programados.

El motivo por el que el Páez no podrá concretar su concierto en la capital se debe a que el domingo por la mañana sufrió un accidente doméstico, lo que derivó en la fractura de cinco costillas.

El cantante sufrió de un accidente doméstico IG Fito Páez

“Hola queridos míos. El domingo a la mañana sufrí un accidente doméstico que devino en la fractura de cinco costillas”, inició su mensaje.

Debido a lo anterior, el cantante anotó que se veía obligado a cancelar los conciertos que tenía programados, comenzando por el del Zócalo de la CDMX, además de otro fecha que tenía pactada para Guadalajara y una más para Bogotá, Colombia, las cuales se llevarían a cabo durante este mes de septiembre.

Pese a la cancelación de conciertos, Fito destacó que su equipo se encuentra en la labor de reprogramar las fechas que serán pospuestas, por lo que existe una amplia probabilidad de que en los próximos meses se vuelva a anunciar una nueva fecha para el concierto gratuito en la capital.

El cantante lanzó un comunicado por medio de sus redes sociales @fitopez/Instagram

“Tengo a toda mi oficina reprogramando los conciertos de aquí a los próximos meses”, puntualizó.

Además, el cantante aprovechó para agradecer al público por su paciencia y dijo “un tropezón no es caída. Gracias por la paciencia”.

A pesar de la cancelación de los eventos, los seguidores del cantante le externaron su apoyo ante la situación que atraviesa y algunos de los mensajes de apoyo que se pueden leer son: “recupérate pronto, Fito, un fuerte abrazo desde Colombia”, “Fito, te espero con amor”, “te esperamos pronto en la CDMX”, “hago un llamado a escuchar maratones de canciones de Fito con una vela encendida para que se recupere pronto” y “tus canciones viven en nosotros”.