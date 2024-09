Llaman a paro nacional en apoyo al Poder Judicial este 4 de septiembre: “Nadie trabaja, ni un joven en las universidades”

Los trabajadores del PJF están en paro desde mediados de agosto; rechazan la reforma de AMLO. (Cuartoscuro)

Desde hace aproximadamente dos semanas, trabajadores, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) se encuentran en paro indefinido de labores en protesta por la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en febrero pasado, la cual actualmente se discute en la Cámara de Diputados y se prevé que sea aprobada este mismo martes 3 de septiembre.

La Reforma al Poder Judicial contempla, entre otros puntos, que se reduzcan de 11 a 9 los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la eliminación de sus dos salas; la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial; la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); la figura de ‘jueces sin rostro’ para proteger a quienes lleven casos de narcotráfico y terrorismo; y quizá el más controversial, que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos mediante voto popular, como si se tratara de gobernantes o legisladores.

El paro de labores, al cual probablemente se sumen los trabajadores de la Suprema Corte luego de que este lunes votaran en favor de unirse, es una de las muchas muestras de rechazo a la iniciativa; estudiantes, exalumnos y docentes de Derecho de reconocidas universidades, han llevado a cabo protestas y han exigido ser escuchados por los diputados; todas estas expresiones han sido severamente criticadas por el presidente López Obrador, quien acusa a los altos mandos del PJF de manipular a sus trabajadores y a los catedráticos de hacer lo mismo con los jóvenes.

Ahora, ciudadanos en redes sociales están convocando a un paro nacional en apoyo al Poder Judicial de la Federación, en el marco de la discusión y posible aprobación de la propuesta del Ejecutivo en ambas cámaras.

“Nadie va a trabajar. Ni un joven en las universidades. Nadie comprando. Nadie en redes sociales. Nadie usando apps de bancos. Miércoles 4 de septiembre. Haz paro”, se lee en una invitación que ya se hizo viral en X. Facebook y TikTok. “Cómo ayudas desde tu trinchera: No compras, no uses luz, no consumas gasolina, no labores, no escuelas, no circules, no salgas. En defensa y en contra de la reforma del Poder Judicial y la sobrerrepresentación”, dice otra imagen.

Convocan en redes a hacer paro nacional. (X @El_Caronte_ / X @BocattoTessa)

¿Qué sigue con la Reforma Judicial?

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 5 de febrero su último paquete de iniciativas entre las cuales destaca la del Poder Judicial, sustentada por los argumentos de que éste es corrupto, que sus altos funcionarios perciben sueldos excesivos y prestaciones muy superiores a las de los trabajadores y que no responden a los intereses del pueblo sino a los de particulares, principalmente políticos y económicos.

Las propuestas fueron enviadas de inmediato al Congreso de la Unión pero no se pudieron analizar y por ende aprobar el semestre pasado debido a que Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), no contaban con la mayoría en ambas cámaras. Sin embargo, los cartones se voltearon a raíz de las elecciones del pasado 2 de junio, cuando el partido guinda se consagró como el gran ganador, quedándose no sólo con la Presidencia de la República, sino también con seis gubernaturas, la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

El pasado 26 de agosto, aún con la anterior legislatura, el dictamen de la Reforma Judicial (ya modificada por los diputados) fue analizado y aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pero ya no pudo ser discutido en el Pleno. Este domingo 1 de septiembre se instaló oficialmente la LXVI Legislatura y Morena, junto con sus aliados, dijo que era prioridad su análisis y aprobación, por lo que acordaron que este martes 3 comenzaría la discusión, pese a que dos jueces de Chiapas y Morelos ordenaron días atrás la suspensión del debate y que, en caso de que avanzara su aprobación, ésta no podría ser enviada a los congresos locales.

Hoy la Cámara de Diputados amaneció cercada y bloqueada por trabajadores del Poder Judicial de la Federación por lo que nadie ha podido ingresar al recinto legislativo de San Lázaro, ante este panorama, se alista la sesión en una sede alterna, pero todo parece indicar que no sería este martes sino después.