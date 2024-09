Javier Laynez no participará en elección de ministros si se aprueba la Reforma Judicial: “Va ser como una encuesta”

El ministro sí ha reaccionado a los señalamientos del presidente. Foto: Facebook/Facultad de Derecho, UNAM, Oficial

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez aseguró que no participará en la convocatoria para la elección de ministros en caso de que se apruebe la reforma al Poder Judicial, que estipula una elección extraordinaria para elegir a la mitad del pleno del máximo tribunal.

Javier Laynez criticó que al no haber una legislación sobre como se llevarán a cabo las campañas y la elección, pues la reforma estipula que no habrá financiamiento público ni privado, pero no hay herramientas para evitarlo, mientras que la campaña será por tiempo oficial en medios de comunicación, además que no está estipulado los medios de impugnación ni las razones para invalidar una campaña.

“No creo, no. Primero porque va en contra de mis principios, no creo que esa sea el sistema adecuado por todo lo que he señalado ¿no? Una elección compromete, tu voto, tu objetividad y lo que es muy natural para elegir a un representante popular es que el representante popular encabeza una causa, compra una causa, pero en un juez no puede ser, es exactamente lo contrario, no puede salir a buscar apoyos que se los van a cobrar”, dijo el ministro Laynez en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Javier Laynez y Lenia Batres (Cuartoscuro)

En este sentido explicó que él estaría de acuerdo con que se mantenga el sistema de merito, también conocida como la carrera judicial. Asimismo, comentó la posibilidad de que los votantes únicamente seleccionen los nombre de los jueces que propone el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, donde Morena tiene mayoría.

“Yo estoy por el sistema de merito que se adoptó hace 30 años en este país precisamente para cambiar la cosas. Segundo, pues claro que no voy a ganar por qué, porque ya vimos como va estar, que no me digan que esto no es politizar, pues son escoge los primeros cinco que te puso el ejecutivo acá y estos otros tres que puso el legislativo acá, no se te ocurra poner a Laynez, entonces no hay manera no es creíble, cómo voy a ir a una elección de ese tipo”, precisó el ministro de la SCJN.

El ministro cuestionó por qué la “prisa” de los legisladores de Morena y aliados para que aprueben la reforma del presidente López Obrador, pues a su parecer hay otras soluciones para que la elección sea y cumpla con los estándares medios de un proceso democrático de la magnitud que proponen.

“De lo contrario no va a ser una elección creíble, ni sería, ni hay manera de que la gente se sume y la beneficie. No va haber financiamiento público ni privado quién va a ganar esa elección, quién tenga dinero para hacer campaña (...). He evitado siempre de si es o no venganza no entrar en eso, pero todo esto, todo lo que estamos viendo, esta prisa, desmesurada por decir así y rápido te llevan a que la elección con todo respeto no va a ser exitosa”, comentó.