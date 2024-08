La Mañanera de hoy 30 de agosto | El periodismo ha jugado un papel fundamental en la transformación del país; siempre debe estar vinculado a una causa: AMLO

México tiene esa tradición del periodismo de los Flores Magón, Catarino Garza, Daniel Cabrera; es el que nos llena de orgullo, no obstante se apagó cuando predominó un partido de Estado y surgió una prensa subordinada al poder que no hacía más que obedecer y callar, esa prensa no pudo evitar la transformación de México, lo que se ha hecho hasta ahora expresó.