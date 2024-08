Vanessa Labios 4K, la famosa amiga de Wendy Guevara, se casó y esto es lo que se sabe sobre su boda

Vanessa Labios 4K se unió en una ceremonia ritual en la playa (Foto: Recorte)

Durante el cuarto fin de semana de este mes de agosto, la influencer Vanessa Vázquez, conocida como Vanessa Labios 4K se unió en matrimonio de manera casi intempestiva, según la propia creadora de contenido confirmó en su cuenta de Instagram.

Luego de haber recibido una propuesta de matrimonio en febrero de 2024 por parte de su novio, Leonardo Ávalos, en las calles de Zacatecas, ahora “La tía Vane”, como es llamada por sus seguidores en las redes sociales, se casó en una playa de Tabasco.

De manera completamente íntima en una ceremonia en la que sólo estuvo presente una mujer “que realizó la ceremonia”, la mujer trans conocida por sus frases virales como “De mujer”, se unió de manera simbólica a su ahora esposo.

La ceremonia se realizó en una playa tabasqueña y se vivió en intimidad (Foto: Instagram)

Así lo contó la influencer de 33 años, quien también es conocida por ser amiga de Wendy Guevara y Las Perdidas:

“Una boda muy bonita, fue a escondidas hermanas, porque no le dije a nadie, para que no se sienta nadie porque hubo muchas personas de ‘ay, a mí no me invitaste’, no le dije a nadie, lo hicimos a escondidas”.

La ceremonia fue planeada de manera express y la nacida en León, Guanajuato, y radicada en Jalisco, compartió su emoción con sus 241 mil seguidores de Instagram:

“La verdad es que la planeamos en tres días, la planeamos, tuvimos que buscar a alguien que nos diera una ceremonia matrimonial en ritual, porque todavía la legal todavía no la hacemos, esa sí va a ser en Guadalajara”, contó.

Leonardo Ávalos le pidió matrimonio a Vanessa el pasado mes de febrero (Foto: Instagram)

Dicho momento tan especial podrá ser visto por sus followers próximamente, pues el video aún se encuentra en producción.

“Lo gocé, me sentí bien, me dieron ganas de llorar cuando nos estaban diciendo, hay video, lo están preparando, se va a subir, cuando nos estamos casando, es una cosa tan bonita, hermanas”.

“Vanessita” contó que por el momento no hará una gran fiesta debido a que no puede costar un magno evento como el que quiere, pero se dio el gusto de casarse en la playa por ahora.

La influencer se unió en una ceremonia ritual Crédito: Instagram/ labiosde4k

“La verdad es que yo quería casarme en la playa, pero mi bolsillo todavía no está como para hacer una gran fiesta porque eso es muy caro, fui a cotizarlo y eso es carísimo, entonces dije ‘no, pues la hago en Guadalajara’, pero sí dijimos ‘¿y si hacemos la locura y nomás nos casamos tú y yo, sin testigos más que Dios y la persona que nos esté haciendo el ritual? Y dije ‘Va’”.

La influencer reflexionó sobre el momento que vive y se siente feliz por la decisión que tomó junto a Leonardo.

“Va porque nadamás voy a vivir una vez en la vida, ya no tengo 15 años, es algo que yo quiero hacer y aunque no haya nadie, ni amigas, ni mi familia ni hermanos queridos más que tú y yo y Dios, vamos a hacerlo”, recalcó la popular youtuber.