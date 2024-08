Por qué a EEUU le preocupa tanto la reforma al Poder Judicial de AMLO, según Loret de Mola

Loret de Mola criticó la reforma judicial de AMLO. Crédito: Instagram@carlosloret) / Cuartoscuro

Mucho se ha dicho sobre la Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Que puede pegarle a la democracia, que puede impulsar a México hacia una dictadura, que se acabará el equilibrio de poderes o que no habrá contrapesos para el titular del Ejecutivo.

Ahora, también se ha hablado sobre una posible crisis económica. Así lo asegura el periodista Carlos Loret de Mola, quien señaló, en su programa noticioso en el medio Latinus, que hoy la gran preocupación internacional es que la Reforma Judicial de AMLO y Sheinbaum puede generar una crisis económica.

“Primero fueron los bancos internacionales, luego el gobierno de Estados Unidos en la voz del embajador Ken Salazar, y este fin de semana fueron tres de los diarios más influyentes del mundo, tres diarios que leen los grandes inversionistas y que están levantando la voz sobre el desastre en el que se está convirtiendo la recta final del sexenio de López Obrador y el negro panorama para el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum”, dice Loret de Mola.

Asegura que desde fuera de México siguen las advertencias de que la Reforma Judicial va a “dinamitar” el estado de derecho, y le va a pegar a la economía, pero ahora, con la alerta sobre los riesgos que implica dar continuidad a la política energética de AMLO, quien le apuesta a las energías sucias, pone trabas a la competencia, a la inversión, que pretende seguir destinando dinero a Pemex, al que denomina como “barril sin fondo”, y que, dice Loret de Mola, es la empresa petrolera más endeudada del mundo. “¿Y mientras qué hace López Obrador y Claudia Sheinbaum? Seguir con la cantaleta de que se trata solo de un tema que concierne nada más a los mexicanos”.

AMLO ha impulsado la reforma judicial.REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES/File Photo

Señala que no se está tomando en cuenta que a Estados Unidos le preocupa una descomposición de México, pues esta “película” ya la vieron. “Ya vio, por ejemplo, cómo las economías de Venezuela y Argentina se hundieron después de las políticas aplicadas por gobiernos populistas, aquí la diferencia es que México no les queda allá en Sudamérica, al final del continente, no, está demasiado cerca de Estados Unidos, compartimos 3 mil km de frontera, somos su principal socio comercial”.

Loret de Mola explica que Estados Unidos no se preocupa tanto por México y sus pobladores, y más que cuidar “al vecino”, EEUU se está cuidando a sí mismo, pues una crisis económica en México les pega a ellos, y de paso, a todo el mundo.

“Todo el mundo lo está diciendo, y López Obrador y Claudia Sheinbaum no se bajan de su caballo que se llama 36 millones de votos”, concluye.