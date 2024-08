Paola Durante reaparece en LCDLF; revela si demandará a Sian Chiong por presunta agresión sexual

Paola Durante dijo desconocer la actitud de Sian Chiong (Foto: Recorte)

Paola Durante, ex participante de La Casa de los Famosos México, ha regresado a la escena pública tras una serie de rumores que involucraban su ausencia en las galas del programa y una presunta agresión sexual cometida por Sian Chiong, otro de los habitantes del reality show. En una reciente entrevista, Durante no solo desmintió las especulaciones, sino que también aclaró si tomará acciones legales contra el actor cubano.

Después de semanas de especulación, Paola Durante apareció nuevamente en la gala de eliminación del popular reality show el 25 de agosto. Ante los rumores de que podría haber sido vetada del programa, la ex modelo y presentadora aseguró que dichas afirmaciones son falsas.

“Todo está muy bien, nadie me corrió. Ayer cerraron mis redes de tanto alboroto que ha pasado, no sé qué esté pasando, de verdad es una locura”, expresó Durante en una entrevista reciente con Ernesto Buitrón. Explicó que la confusión respecto a su ausencia en algunas galas pudo haberse originado por la falta de invitaciones debido a cuestiones logísticas y de presupuesto. “Yo vivo en Vallarta y no sé qué pase, tal vez, como dice la gente, ‘no hay presupuesto’”, agregó entre risas.

En cuanto a su contrato, Durante aseguró que sigue vigente hasta el final del programa, por lo que las especulaciones de que su presencia en la gala estaba relacionada con una eliminación del cuarto Mar, el equipo contrario en el reality, también fueron desmentidas. “La gente piensa que hoy vengo porque van a sacar a alguien de Mar, pero no, no hay ningún problema. Más bien hay que preguntarle a la producción”, puntualizó.

Paola Durante admitió que Sian Chiong introdujo una cuchara en su trasero durante una escena que se salió de control en LCDLFM 2. |Crédito: @fernandozetam, X

¿Demandará a Sian Chiong?

Uno de los rumores más fuertes en torno a Paola Durante fue sobre una posible demanda en contra de Sian Chiong por una presunta agresión sexual. Durante aclaró que no tiene la intención de emprender acciones legales contra el actor cubano, a pesar de que las redes sociales comenzaron a especular sobre el incidente.

“Yo ni siquiera lo comenté, fue Briggitte quien lo mencionó en la casa. Después dijeron que yo iba a demandar”, explicó Paola Durante, descartando cualquier conflicto con Chiong. Aseguró que no tiene problemas con ningún participante de la casa y que, de haber alguna duda sobre su ausencia en las galas, la mejor opción sería consultar con la producción. “Yo no voy a demandar a nadie, no tuve ningún problema con Sian ni con nadie de allá adentro”, sentenció la presentadora.

Críticas a la conducta de Sian Chiong y el cuarto Tierra

Durante la entrevista, Paola Durante también habló sobre el comportamiento de Sian Chiong, quien ha sido objeto de críticas en redes sociales por su trato hacia Briggitte Bozzo. En los últimos días, se han multiplicado las acusaciones en su contra, señalando un comportamiento violento hacia la joven actriz.

“Sí, la verdad es que Sian me tiene sorprendida porque yo lo veía como un caballero, yo lo veía como un tipazo”, confesó Durante. También mencionó que el público fuera de la casa sufre más al ver los comportamientos de los participantes. “Si haces un mal papel o lo estás haciendo mal, es porque así eres”, añadió.

Paola aprovechó la oportunidad para opinar sobre el impacto que el equipo del cuarto Tierra, al que pertenece Chiong, podría tener en la percepción del público. Paola Durante criticó duramente las acciones de sus integrantes, como Gomita, Agustín, Adrián Marcelo, Ricardo, Sabine y Sian, asegurando que su conducta dentro del programa los llevará a salir con una mala reputación. “Van a salir con una mala fama”, expresó.

“Vamos a ver qué pasa con todo el team Tierra porque están haciendo cosas que no están padres”, concluyó Paola Durante.

Paola Durante fue la última habitante en ingresar a la casa, pero salió durante la primera Gala de Eliminación. (Captura de pantalla YouTube El 5)