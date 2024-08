Drake Bell presenta su nueva canción “By the ocean” en calles de la CDMX

Drake Bell canta su nueva canción en calles de la CDMX Crédito: @drakebell

Drake Bell es un cantante y actor conocido principalmente por su participación en el programa juvenil de Nickelodeon Drake & Josh, quien además ha demostrado en diversas ocasiones en gran amor que le tiene a México y como muestra de ello, presentó su más reciente canción By the ocean en las calles de la Ciudad de México (CDMX).

Durante los últimos meses Bell ha estado lanzando nueva música, algunas de ellas son: Te desenamoraste, Fuego lento y más recientemente By the ocean, con la que deleitó a todos sus seguidores de la capital.

El cantante ha lanzado varias canciones en los últimos meses (Créditos: ID)

Drake Bell canta en las calles de la CDMX

En un día normal, los capitalinos tuvieron la oportunidad de encontrarse con el cantante estadounidense, quien se encargó de ponerlos a bailar al ritmo de su nueva y pegajosa canción.

El cantante iba en su vehículo motorizado y en compañía de una bocina para comenzar a cantar By the ocean en una de las avenidas más transitadas de la CDMX.

El cantante se colocó en una avenida transitada de la CDMX (TV Azteca)

Fue a través de redes sociales como TikTok que se compartieron algunos videos en los que se puede ver al cantante usando una camisa de color verde con blanco, sobre su automovil, en donde se acomodó para cantar, mientras a su alrededor sus seguidores también se entonaron y bailaron el tema.

Algunos fanáticos del cantante comentaron en redes sociales cosas como: “Drake Bell quiere a México y México lo quiere a él”, “si le cuento a mi yo de 2018 que Drake tocaría en la tienda de la esquina, no me la creería”, “Aplausos y gritos para Drake”, “Iré al tianguis, tal vez me lo encuentre”, “me hubiera gustado ver en vivo así de cerca a ese pedacito de mi infancia” y “que manera de volver a su carrera musical”.

Es importante señalar que la canción By the ocean ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

El cantante lanzó "By the ocean" Créditos: (TikTok/XavierGallagher132)

Acerca de Drake Bell

Drake Bell es un actor, cantante y músico estadounidense conocido por su participación en la serie de televisión Drake & Josh de Nickelodeon. Bell comenzó su carrera como actor infantil a principios de los años 90, apareciendo en shows como The Amanda Show y en diversas películas.

Además de su carrera en la actuación, Bell ha lanzado varios álbumes de música, destacándose con su estilo rockabilly y pop-rock. Algunos de sus álbumes más conocidos incluyen It’s only time (2006) y Ready steady go! (2014).