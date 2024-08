Gala Montes revela que compraba ropa de paca en el tianguis

Gala Montes comparte que compra ropa en la paca (IG galamontes)

Gala Montes, una de las participantes más destacadas de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) ha formado parte de algunas de las polémicas que se han generado a lo largo del reality show y recientemente confesó que ha comprado en diversas ocasiones ropa de paca en el tianguis.

La actriz forma parte del cuarto Mar, en donde también se encuentran Karime Pindter, Arath de la Torre, Mario Bezares y Brigitte Bozzo.

Fue durante una conversación en la que Gala Montes se encontraba con Mayito y Arath que compartió algunos “hacks” que ella utilizaba al momento de acudir a los tianguis en busca de ropa.

La actriz compartió algunos "Hacks" (Captura de pantalla)

Montes comenzó compartiendo que lo que aplicaba al acudir al tianguis en busca de ropa era tomar de los puestos que venden piezas de diferentes precios, entonces cuando se acercaba y tomaba prendas de cinco pesos iba a cambiarlas por las de 35 y 50 pesos, por lo que se llevaba la ropa a un precio aún más económico.

“Me iba por lo de cinco pesos, entonces me ponía aquí, porque ya sabes, te las vas poniendo en el hombro, y entonces luego me iba a las de 35 y 50 varos y ya sabes, los cambiaba y ya llegaba ¿Cuánto son las de 5 pesos, jefe? Y ya me daba las de cinco varos

Después de la confesión de Gala, Mayito y Arath se mostraron sorprendidos y este último mencionó “hijo, eres más mañosa que un caballito de la Marquesa.

La actriz compartió un "hack" que usaba al comprar ropa en el tianguis Créditos: (X/Lacasadelosfamosos2.mx)

¿Quién es Gala Montes?

Gala Montes, nacida el 4 de agosto de 2000 en la Ciudad de México, es una actriz y cantante mexicana. Inició su carrera a una edad temprana, apareciendo en producciones infantiles y programas juveniles, lo que la llevó a ganar reconocimiento en la industria del entretenimiento.

Quién es Gala Montes, participante de La Casa de los Famosos México 2. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Una de sus primeras apariciones destacadas fue en la serie La Niñera (2007), aunque su gran salto llegó con la telenovela Pasión y poder (2015-2016), donde interpretó a Regina Montenegro. Posteriormente, participó en proyectos como El Señor de los Cielos (2017-2018), consolidando su carrera.

En 2020, Gala obtuvo uno de sus papeles más significativos en La mexicana y el güero, una telenovela donde interpretó a Andrea Ibarrola, conquistando al público con su talento y carisma. Paralelamente a su carrera actoral, Gala se ha aventurado en la música, lanzando sencillos como El amor se fue y Si te vuelvo a ver, mostrando su capacidad como cantante.