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Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: dónde y cuándo ver el Derbi de LaLiga 2026

Ambos clubes buscan mantenerse en la lucha por la cima del torneo

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(REUTERS/Violeta Santos Moura)
(REUTERS/Violeta Santos Moura)

El derbi madrileño vuelve a escena en un momento clave de la temporada. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en la Jornada 29 de LaLiga 2025-26, en un duelo que reúne a dos de los principales protagonistas del futbol español y que puede tener impacto directo en la parte alta de la tabla, con la expectativa puesta también en la posible participación del mexicano Obed Vargas.

Dónde ver y a qué hora el Real Madrid vs Atlético de Madrid en México

(Europa Press)
(Europa Press)

El encuentro se disputará este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. El silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

(REUTERS/Scott Heppell)
(REUTERS/Scott Heppell)

La transmisión del partido estará disponible a través de SKY Sports, tanto en televisión de paga como en su plataforma digital, siendo la única opción confirmada para seguir el encuentro en vivo desde territorio mexicano.

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