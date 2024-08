Éstas son las enfermedades y trastornos mentales que sufre Briggitte Bozzo de ‘La Casa de Los Famosos’

La actriz reveló su diagnóstico de salud mental, lo cual es un desafío y opta por controlar sus síntomas mediante meditación y reflexión personal (Infobae/Jovany Pérez)

Briggitte Bozzo, una de las figuras más destacadas de La Casa de los Famosos México, abrió un nuevo capítulo en su vida personal al revelar detalles sobre su salud mental. El diagnóstico fue antes de ingresar al reality show y es un desafío significativo para ella.

La actriz e influencer venezolana, conocida por su carisma y fortaleza, compartió con sus seguidores que enfrenta varios desafíos emocionales y psicológicos; ha optado por controlar sus síntomas mediante meditación y reflexión personal, evitando el uso de medicación.

Diagnóstico previo al reality show

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos, Briggitte Bozzo se sometió a una serie de estudios neurológicos que revelaron que sufre de depresión bipolar y ansiedad alta.

Este diagnóstico ha sido un aspecto crucial en su vida, ya que no sólo afecta su bienestar emocional sino también su desempeño dentro del programa.

Briggitte Bozzo compartió un profundo aspecto de su vida personal al revelar su diagnóstico de salud mental previo a ingresar al reality show. (Captura de Pantalla - YouTube Canal 5)

Bozzo admitió en una conversación íntima con su compañera, la influencer Karime Pindter que, a pesar de la seriedad del diagnóstico, no tiene claro el alcance total de su condición.

Cómo maneja Briggitte Bozzo su salud mental

En un entorno tan intenso como La Casa de los Famosos, lidiar con trastornos mentales puede ser particularmente desafiante. Briggitte ha optado por manejar su depresión bipolar y ansiedad alta a través de técnicas de meditación y reflexión personal.

En lugar de recurrir a medicación, la actriz prefiere centrarse en su bienestar emocional mediante prácticas que le ayudan a mantenerse equilibrada. “Me doy cuenta de las cosas y por eso a veces me alejo. No quiero explotar ni hacerle daño a nadie. Me conozco y también tengo que cuidar mis emociones”, explicó Bozzo.

Su enfoque en la meditación y el aislamiento cuando lo necesita le permite controlar sus emociones y evitar conflictos dentro de la casa.

¿Qué es la depresión bipolar?

La depresión bipolar, también conocida como trastorno bipolar, es una condición mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo, que incluyen episodios de depresión profunda y manía.

A diferencia de la depresión unipolar, la bipolaridad implica fluctuaciones en el estado de ánimo que pueden afectar significativamente la vida diaria y la capacidad para realizar tareas cotidianas.

De acuerdo al estudio “Diferencias en la experiencia subjetiva entre depresión unipolar y bipolar”, publicado en la Revista Colombiana de Psiquiatría, el trastorno bipolar puede llevar a un “apagamiento emocional” y una sensación de agotamiento físico y mental, haciendo que las tareas diarias sean más desafiantes.

A pesar de los desafíos que enfrenta, Briggitte Bozzo ha encontrado apoyo en sus compañeras de reality, especialmente en Karime Pindter. Este apoyo ha sido fundamental para que Bozzo pueda mantener su estabilidad emocional y continuar participando activamente en el programa.

En las redes sociales, los seguidores de Briggitte han mostrado su admiración por su valentía al compartir su diagnóstico y por su capacidad para manejar su salud mental de manera proactiva en un entorno tan demandante.