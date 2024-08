Diseñador de ropa de Ricardo Peralta en LCDLFM se pronunció contra el Influencer: “Jamás hubiera dado esas piezas”

Diseñador de ropa de Ricardo Peralta se pronunció contra el influencer (Captura de pantalla YouTube El 5)

Durante el posicionamiento del pasado domingo 18 de agosto de 2024 se vivieron momentos de tensión dentro de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) después de que Ricardo Peralta acusara a Arath de la Torre de ser homofóbico.

Pese a lo enunciado por el influencer, Arath negó las acusaciones y explicó el motivo por el que consideraba que estaba equivocado en sus afirmaciones, lo que valió para que los usuarios en redes sociales apoyaran al actor.

Ricardo Peralta acusó a Arath de la Torre de homofóbico (Fotos: ViX)

“Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así’. Y hoy vengo a explicarte un concepto llamado expresión de género. La cual va ligada a la orientación que es homosexual y también va ligada a la identidad de género. Mi identidad de género es, fluido, no binario, eso quiere decir, ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, cómo tenemos nuestros manierismos y cómo nos vestimos”, explicó Ricardo Peralta durante el posicionamiento.

A lo anterior, Arath de la Torre se defendió y anotó que “creo que te estás equivocando, yo no tengo ningún problema de ningún sentido con nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande. Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas. Yo siempre he dicho incluso, que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris. Mis respetos para tí siempre y toda tu comunidad... No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así, no juegues sucio. Yo siempre te he extendido mi mano”.

Después del enfrentamiento entre ambas figuras públicas, Ricardo Peralta perdió más de 70 mil seguidores en Instagram, pero eso no fue todo, pues el diseñador que envió las piezas para que las utilizara el influencer se pronunció en contra de lo ocurrido.

Ricardo Peralta ha perdido cerca de 70 mil seguidores desde que inició La Casa de los Famosos México 2024 (Fotos: Instagram)

Diseñador de Ricardo Peralta desaprueba comentarios de Ricardo Peralta en LCDLFM

Debido a lo ocurrido, Juan Oyer, diseñador que envió ropa para que la utilizara Ricardo Peralta durante su estancia en La Casa de los Famosos México, utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse en contra de lo ocurrido durante la noche de eliminación en el reality show.

El diseñador expresó que se deslinda de las actitudes y comentarios que llevó a cabo la personalidad de internet.

El diseñador se pronunció contra actitud de Peralta Créditos: (Instagram/juanoyervides)

“Dios mío, si me hubieran dicho todo lo que iba a pasar, jamás hubiera dado esas piezas de Proteo para el team Tierra. Diosito, yo quería que viera mi trabajo millones de personas, pero no sé si así”, escribió Juan Oyer en su cuenta de Instagram.

En una storie de la red social compartió que el team Tierra “no representa los ideales ni la visión de mi trabajo”.

El diseñador reveló que había estado recibiendo ataques a través de redes sociales por ser quien vistió a Peralta, por lo que puntualizó en que “no es nuestra culpa el desarrollo de personaje que ha tenido Ricardo. Y es absurdo que nos vengan a reclamar o a insultar por lo mismo.