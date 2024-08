Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna ya realizaron prueba de ADN a Apolo: “No estoy conforme”

Mayela Laguna, Apolo Guzmán y Luis Enrique Guzmán (Instagram@laria_22)

En el marco de una disputa judicial que lleva más de un año, Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna asistieron este lunes 19 de agosto al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México para realizarse las pruebas de paternidad previstas en su litigio.

Después de las 9 de la mañana, Mayela fue la primera en llegar y, aunque inicialmente se mostró tranquila durante una breve conversación con la prensa, su actitud cambió al retirarse casi dos horas después, reflejando el agotamiento del proceso.

“Todo está muy bien, muy tranquilo. No estoy nerviosa. Serán dos días de prueba, pero estoy tranquila”, dijo al inicio; sin embargo, dos horas después fue huraña con la prensa.

“Sí se hizo la prueba. Me dejan pasar, por favor. Les pedí con todo respeto que no pasara esto. Ya les dije que sí se hizo la prueba. No estuvieron los dos peritos. Es un día y otro día”.

Luis Enrique Guzmán y Mayela continúan en el proceso jurídico sobre la paternidad de Apolo (Crédito: Cuartoscuro / Facebook Mayela Laguna)

Este procedimiento es el resultado de una larga controversia que inició varios meses atrás.

Luis Enrique Guzmán había asegurado mediante sus abogados que, según una prueba de ADN, no era el padre de Apolo, el hijo de Mayela Laguna.

Esta declaración llevó a una enérgica respuesta de Mayela, quien impugnó la validez de aquella prueba y, eventualmente, obtuvo de un juez la orden para que se practicaran nuevas pruebas genéticas periciales bajo supervisión judicial.

El juez había ordenado inicialmente la realización de dos pruebas periciales llevadas a cabo por dos peritos distintos.

Sin embargo, debido a la sobrecarga de trabajo del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la CDMX, sólo se completó una de ellas, lo cual fue catalogado por Mayela como una violación a sus derechos y a los de su hijo menor.

Luis Enrique Guzmán al lado de sus hijas Schersa y Giordana Guzmán, su hijo Apolo y su yerno, Justin Engel. Foto: @luisenriquegp

Esta situación cambió cuando Mayela ganó un amparo indirecto, posibilitando la orden de dos pruebas mitocondriales para ambas partes.

La primera prueba relacionada con estos procedimientos se llevó a cabo hoy, siendo Mayela la primera en ser sometida a la misma.

En su llegada al INCIFO, Mayela se mostró tranquila y declaró que la prueba se realizaría durante dos días y que se encontraba calmada.

No obstante, al finalizar, su tono cambió significativamente, expresando molestias ante la presencia de la prensa y reclamando que su solicitud de privacidad no fue respetada. “Les pedí con todo respeto que no pasara esto”, dijo al retirarse.

El pequeño convivió con la dinastía Pinal en sus primeros años de vida (Instagram: @luisenriquegp)

“No estoy conforme con la prueba que debió haberse llevado en un día. Me encuentro positiva, pero no estoy de acuerdo”, dijo Mayela Laguna, quien esperaba que la prueba de ADN de Apolo se llevara a cabo en un solo día frente a dos peritos.

Posteriormente, Luis Enrique Guzmán también acudió al lugar, aunque evitó profundizar en declaraciones frente a los medios de comunicación.

Su postura fue enérgica y pidió respeto a su privacidad, manifestando que ya se había realizado la prueba solicitada y que aún falta una segunda ronda.

Guzmán insistió en mantener la privacidad respecto a este asunto familiar: “Es mi vida privada. Respétenme y déjenme en paz”, concluyó.

Luis Enrique sigue en pie en su dicho de que el pequeño de cuatro años no es su hijo (Instagram//@luisenriquegp)

“No tengo nada qué decir. Ya se hizo la prueba. Mañana hay otra prueba. Habrá dos días de prueba. Así lo pidió ella. Yo estoy bien y no tengo nada qué decir”, añadió.

Este proceso judicial se origina tras el comunicado que Guzmán emitió a través de sus abogados, afirmando que el hijo de Mayela no era suyo según una prueba de ADN.

Por su parte, Mayela argumentó que dicha prueba no tenía validez legal, lo que desencadenó la batalla legal para confirmar la paternidad. Las pruebas actuales buscan poner fin a este persistente conflicto.

Mañana martes 20 de agosto se realizará la segunda prueba, y los resultados serán presentados en aproximadamente 10 días hábiles. Esto permitirá esclarecer finalmente la veracidad de las afirmaciones de ambos involucrados en este caso de paternidad.

Enrique Guzmán procreó dos hijos con Silvia Pinal: Luis Enrique y Alejandra (IG: luisenriquegp)

La cruel grosería que habría enfrentado el pequeño Apolo

Por otra parte, en la tarde de este lunes, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer una supuesta grosería que habría enfrentado el pequeño Apolo por parte de Luis Enrique Guzmán; a decir del periodista, el hijo de Silvia Pinal hizo un cruel comentario.

“Al llegar, Luis Enrique ni siquiera volteó a ver al niño, Apolo le dijo: ‘papá, papá’, se volteó Luis Enrique y le dijo: ‘yo no soy tu papá (...) pregúntale a tu mamá quién es tu papá, yo no soy tu papá' y el niño empezó a llorar (...) imagínate quién puede tener esa poca madre para decirle ‘yo no soy tu papá’, que después el niño empezó a llorar y ya lo abrazó él”, mencionó el periodista en su canal de YouTube.