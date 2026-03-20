Sergio Mayer estalla a cuestionamientos sobre su nivel de vida: “Vengo de la clase baja, yo vengo de Iztapalapa”

CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2026.- El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

El regreso de Sergio Mayer Bretón al Congreso de México como legislador, luego de su participación en La Casa de los Famosos 2026 de Telemundo, estuvo marcado por la controversia. El exdiputado federal, que se convirtió en el tercer eliminado del reality, se encontró ante una oleada de preguntas sobre su situación financiera, lo que generó una respuesta contundente y cargada de tensión. “Mi situación económica no es un asunto de interés público y no tengo la obligación de rendir cuentas sobre mi dinero a terceras personas”, declaró Mayer frente a los medios de comunicación.

Durante el encuentro con la prensa, Mayer rechazó de manera categórica las comparaciones sobre el nivel de vida y la economía de los legisladores frente a otros sectores de la sociedad. “Ese juego perverso que quieren hacer es cochino y sucio y bajo. Si ustedes quieren hacer una comparación, yo no me voy a comparar”, expresó el también actor, quien recalcó que cada persona vive de acuerdo con sus propias necesidades. Mayer defendió su derecho a la privacidad y subrayó: “No les tengo que dar explicaciones a ustedes de lo que yo tenga”.

Mayer recordó sus orígenes humildes en Iztapalapa y sostuvo que nadie puede cuestionar su esfuerzo por mejorar la vida de su familia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) compartió detalles de su origen y trayectoria personal para contextualizar su postura. Recordó su infancia en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, donde su familia enfrentó carencias económicas. “Vengo de la clase baja, yo vengo de Iztapalapa, yo sé lo que es tener falta de comida. Mi papá era carnicero, fue chofer, vivíamos en una situación precaria”, relató Mayer ante los reporteros. Añadió que en algún momento residió en Estados Unidos como indocumentado junto a su familia y que fueron deportados. “No soy nada diferente a cientos de miles de familias que salen adelante. Nadie me va a decir a mí lo que es escasez y tengo todo el derecho a buscar algo mejor para mi familia”, sostuvo.

Al reincorporarse como legislador, Mayer ofreció disculpas a Morena y a la sociedad por haber priorizado su participación en un reality show. (Captura de pantalla @endemolshinebd)

El miércoles 18 de marzo, Mayer retomó sus funciones legislativas tras solicitar licencia para participar en el programa televisivo. En su retorno, ofreció una disculpa a la dirigencia de Morena y a la sociedad por haber priorizado su presencia en el reality. “Quizá políticamente fue incorrecto y reconozco... Ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida”, manifestó Mayer. Aclaró que su regreso no representa una concesión, sino el ejercicio de un derecho legal.

Un día antes, Mayer no acudió a una audiencia convocada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, que suspendió temporalmente sus derechos políticos mientras se investiga el impacto de sus acciones en la imagen del partido. Al ser consultado sobre futuras posibles licencias para participar en proyectos televisivos, Mayer respondió: “No lo sé, sería hipócrita decir que no”.