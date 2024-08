Andrea Legarreta confirma presencia de Mariana Echeverría en ‘Hoy’, aunque la productora no quería: “Hay una especie de contrato”

La semana pasada, Andrea Rodríguez arremetió contra la presentadora y Agustín Fernández por hablar mal del matutino. (Instagram)

Mariana Echeverría, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México, ha generado un gran revuelo tras su salida del reality show. Su partida no solo ha sacudido a los seguidores del programa, sino que también ha provocado una respuesta inesperada desde la producción del matutino Hoy, donde Echeverría fue mencionada de manera desafortunada durante su estancia en la casa. En medio de la controversia, Andrea Legarreta ha aclarado si Mariana será recibida en el foro del programa, tal como se ha hecho con otros eliminados.

Tras finalizar la emisión de Hoy, Andrea Legarreta fue abordada por los medios fuera de las instalaciones de Televisa. La interrogante principal giró en torno a la posible invitación de Mariana Echeverría al programa, especialmente después de que se pronunció negativamente sobre el mismo durante su estancia en La Casa de los Famosos.

Andrea Legarreta no esquivó la pregunta y ofreció una respuesta que deja claro el dilema interno que atraviesa la producción. Según Legarreta, la productora del programa, Andrea Rodríguez, tenía reservas sobre invitar a Mariana debido a sus comentarios dentro del reality. Sin embargo, todo indica que la invitación se mantendrá debido a compromisos contractuales establecidos por el formato del programa.

“La jefa no quería, la jefa hay ciertos elementos que no quiere, pero tengo entendido que por el tipo de programa, no sé si hay una especie de contrato, en el que tienen que asistir de promoción a ciertos lugares que ya están estipulados y mi jefa sigue obviamente las reglas, pero, de querer, no”, explicó Legarreta, dejando entrever la existencia de una cierta obligación para que los eliminados del reality asistan al programa matutino.

Andrea Legarreta explotó contra Mariana Echeverría por asegurar que Arath de la Torre era un mal elemento en Hoy. (Vix // Programa Hoy)

A pesar de la posible invitación, Legarreta también sugirió que no se tiene la certeza de si Mariana Echeverría aceptará asistir al foro. “Si viene, porque ni siquiera estamos seguros que vaya a venir”, señaló la conductora, evidenciando la incertidumbre que rodea esta situación.

Adelanta si pondrá en su lugar a Mariana Echeverría

Sin intención de generar más controversia, Andrea Legarreta subrayó que, en caso de recibir a Echeverría en el programa, su actitud será la de una persona comprensiva, más que crítica. “Yo no soy quién para poner a nadie en su lugar, evidentemente en el caso de Mariana, es una situación complicada, es incómoda, pues antes de entrar a la casa, venía mucho al programa, se le abrieron las puertas del programa y, ¿por qué no decirlo?, de nuestra amistad”, expresó Legarreta.

La conductora añadió que la relación previa que tenían con Mariana, así como las situaciones personales difíciles que ha atravesado la ex concursante, influyen en su percepción y manejo de la situación. “También ha vivido situaciones tristes, que nos han conmovido, no se trata de ser inhumanos, pero ojo, yo no soy quién, ni a ella ni a nadie. Es poner simplemente lo que hemos visto”, concluyó.

La posible visita de Mariana Echeverría al programa Hoy estaría programada para el martes 20 de agosto. La respuesta de Andrea Legarreta revela la complejidad que enfrenta la producción al manejar este tipo de situaciones. La expectativa sobre cómo se desarrollará este encuentro aumenta, especialmente considerando la delicadeza con la que se ha manejado el tema hasta ahora.